Fikk rødt kort: – Vi skal faen meg stå opp for hverandre

Vålerenga - Tromsø 3-1

Dommer Ola Hobber Nilsen viste det røde kortet til Tromsø-stopper Vetle Skjærvik like før pause i søndagens treningskamp mot Vålerenga.

Skjærvik, som kom til Tromsø fra Lillestrøm tidligere i vinter, tok hånden opp i halsen på Henrik Bjørdal. Vålerenga-spilleren hadde like før hatt en voldsom takling på Sakarias Opsahl som fikk TIL-spillerne til å reagere.

– Det var «Saka» som ble kvestet av Bjørdal, så jeg kjente på at det var veldig unødvendig og skummelt. Det kan ende stygt, så jeg følte at det var rett å si ifra. Så ble det kanskje litt for mye overtenning, men jeg hadde gjort det samme igjen og stått opp for saken, for det var ikke veldig pent, sier Vetle Skjærvik til Nordlys etter kampen.

Reaksjonene fra Jørgen Vik på sidelinjen gjorde at også Tromsø-treneren ble bortvist av Ola Hobber Nilsen.

Vik applauderer spillerne sine.

– Vi skal faen meg stå opp for hverandre og faen meg gå i krigen. Den kollektive reaksjonen er at vi er der – det er TIL, sier Tromsø-trener Jørgen Vik til Nordlys, og forteller at han ikke har sett situasjonen om igjen.

BORTVIST: TIL-trener Jørgen Vik. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Med det røde kortet står Skjærvik i fare for å miste seriestarten mot Brann mandag 1. april, avhengig av hvor lang karantene han får for det røde kortet.

– Vi skal sende inn vår versjon. Vi håper og tror at han bare får én kamp av det der, så da spiller han serieåpningen, sier Tromsøs sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen til Nordlys.

Tromsø lå under 0-1 da de to røde kortene ble delt ut. Det endte til slutt med et 1-3-tap for tromsøværingene mot Vålerenga.

Fra før er det bekreftet at kampen ryker for TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen etter å ha blitt utvist for en takling i en treningskamp mot Kristiansund i Marbella.

Se taklingen til Ruben Yttergård Jenssen her: