Fikk klar beskjed fra spillerne: – Det var mye frykt

I seriepremieren mandag ble Start knust hele 3-1, uten at hovedtreneren tok av.

– Jeg tror ikke vi skal løfte hendene så veldig høyt over hodet. Dette er et maraton, så det vil svinge. Jeg tror ikke vi skal snakke i store ord ennå, sa Bryne-trener Kevin Knappen til TV 2 etter kampen.

Start-keeper Jasper Silva Torkildsen hadde ikke sin beste dag på jobben:

– Følelser i bildet

Stemningen i Bryne-laget er en helt annen nå enn tidlig i fjorårssesongen.

Etter tolv kamper lå Bryne på 14. plass med ti poeng.



– Hva skjedde egentlig?

– Vi fikk løsnet opp en del floker internt. Vi tapte fire kamper på rad. Det så ikke bra ut. Det skjedde ingenting. Da må man snakke sammen og finne ut av det, sier Knappen.

Treneren forteller at spillergruppa kom med beskjed om at de ville ha endring.

– Svaret fra en ærlig spillergruppe var at de ikke ville endre på det taktiske. det var godt nok, mente de. Da var det den frykten for å miste plassen på laget eller å feile. Det tok for mye plass. Vi måtte få spillere til å være komfortabel med det ukomfortable, samtidig som vi kanskje endret oss med tilbakemeldingene: Nettopp det å ikkeforsterke feil, men bygge dem i større grad.

FIKK BESKJED: Brynes hovedtrener Kevin Knappen. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi visste at det var følelser inn i bildet her. Vi ville komme til bunns i det.

– Var det et krisemøte?

– Nei, absolutt ikke. Det vi ville unngå. Jeg har sett mange andre kalle inn såkalte eksperter og rådgivere i sånne prosesser. Vi mente at vi hadde såpass god dialog – trener og spillere – at dette kunne vi løse opp i selv. Det viste seg å være rett.

Bryne-kaptein Robert Undheim forteller at spillerne gikk sammen.

– Vi diskuterte som gruppe hva vi kunne ta opp med tanke på tilbakemeldingene. Det var noe Kevin og trenerteamet ønsket. Dette var ikke en samling om hvordan han skulle sparkes. Vi diskuterte hva Kevin kan gjøre annerledes for å få en fair sjanse.

LUFTENS BARON? Tja, Robert Undheim er vel først og fremst mr. Bryne, vil mange si. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det var en periode det ble litt mye både for Kevin og oss. Vi var inne i en negativ spiral. Det var for mye frykt. Vi var redde for å gjøre feil. Men så hadde vi dette møtet med Kevin: Etterpå snudde det – og vi vant borte mot Hødd. Måten vi løste det på, viser litt hvor vi står i dag. Forvandlingen, sier en entusiastisk jærbu.

– Følte du han var i nærheten av å bli sparket?

– Det tror jeg ikke var så langt unna, slik ting ble pratet om. Men det var ingen som kom til meg og sa det ene eller det andre. Det ble en del snakk. At det ble nevnt at en trener kanskje skulle gå, og at han hadde en eller to kamper igjen, det ble sagt. Hvor realistisk det var, kan jeg ikke svare på, sier Undheim.

OVER TI ÅR: Robert Undheim har vært i klubben siden 2014. Her jaktes han av LSK-spiller Stefan Antonijevic under en NM-kamp i 2018. Foto: Heiko Junge

På spørsmål om han er blitt mykere, svarer Knappen følgende:

– Jeg er nok meg selv. Men man må se på seg selv. Jeg kan ikke endre den jeg er, men med tanke på tilnærming og coaching på enkelte spillere, så tror jeg en alltid må være på jakt etter utvikling som leder, svarer Bryne-bossen.

Avslører dialog

Undheim, som er 31 år, avslører at han er i dialog med klubben om forlengelse av kontrakten.

FORT: Bryne stadion er hjemmebanen til Erling Braut Haalands barndomsklubb. Foto: Jan Kåre Ness

Den opprinnelige kontrakten går ut etter inneværende sesong.

Undheim forteller om et skyhøyt ambisjonsnivå for klubben fra Haalands hjemtrakter.

– Vi har en tendens på Bryne til å være litt feige når det kommer til snakk om plassering. Vi kan i hvert fall ikke si at vi skal være dårligere enn i fjor, sier Undheim.

Da ble Bryne nummer seks.

