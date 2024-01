Fikk forbud mot å besøke Lerkendal: – Jeg ble «persona non grata»

Tidligere Rosenborg-spiller Pål André Helland åpner seg om sin siste tid på Lerkendal i «Mush Hour» med Mushaga Bakenga.

– Det skjedde noe som var et overtramp. Det tolererte jeg ikke. Da ble jeg sta og hevngjerrig, sier Helland i den nye podkasten.

Til TV 2 sier den tidligere kantspilleren at det hele skjedde på oppfordring fra klubben.

– Det var et litt spesielt oppspill til det med at det var et intervju klubben ba meg ta og så blir reaksjonene såpass sterke.



I SØKELYSET: Helland har aldri vært fremmed for å slå av en prat med mediene. Foto: Ole Martin Wold

Vinteren 2021 gikk Helland fra Rosenborg til Lillestrøm. Høsten før fikk han refs av RBK-trener Åge Hareide etter et intervju i Adresseavisen.

– Det er så enkelt som at ærligheten bet meg i ræva, sier Helland, som forteller at han ble bedt av klubben om å gjøre intervjuet.

«Savner tydelig spillestil», var overskriften til Adressa.



– Jeg sa at vi var bak de tre klubbene (Bodø/Glimt, Molde og Vålerenga) fordi vi ikke var like gode i eget spill. Vi byttet trener midt i sesongen (fra Eirik Horneland til Hareide), så vi var på etterskudd. I tillegg spilte vi i Europa. Vi hadde kamp hver tredje dag og var på etterskudd hele tiden, sier Helland.

Nektet adgang på Lerkendal

Helland forteller at han ble innkalt til møte dagen etter.

– Jeg ble spurt om å ta ferie, men det var halvannen måned igjen av sesongen. Jeg sa nei. Det endte med at jeg ble «persona non grata». Jeg fikk ikke lov til å oppholde meg på Lerkendal fra 08.00 til 15.30, sier han i podkasten.



Kantspilleren bestemte seg for å bytte klubb. Noen måneder senere ble han presentert som Lillestrøm-spiller, og målet var å havne foran Rosenborg.

SKUFFENDE AVSLUTNING: Måten han forlot Rosenborg på i 2021 er noe Helland gjerne skulle ha vært foruten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Han innrømmer at han uansett er skuffet over måten ting endte på i Trondheim.

– Jeg er skuffet over at det ble som det ble, det er jeg. Jeg har ikke hatt noe problem om det ikke hadde vært behov for meg, det er en del av fotballen, men at det siste jeg gjorde i klubben var å bli nektet adgang til området er seigt når jeg har vært der i mer eller mindre 15 år.



LSK endte på fjerdeplass, ett poeng foran Rosenborg på plassen bak.

– Det påfallende var at han ikke hadde lest saken, og det er en sak klubben insisterte på at jeg skulle lage. Jeg følte meg ganske forrådt. Da kom det stahet og bestemthet som er ganske sterk, sier Helland i «Mush Hour».

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med Åge Hareide.