FFK-spiller slått ut: Medisinsk personell stormet inn på banen

Fredrikstad - Sarpsborg 2-2

Morten Bjørlo ble slått ut etter en heftig smell i hodet fra Jeppe Andersen i Østfold-derbyet mot Sarpsborg lørdag kveld.

Bjørlo gikk i bakken og ble liggende.

Dommer Sigurd Kringstad fikk ikke først med seg situasjonen og helsepersonell stormet ut på banen for å gi FFK-spilleren behandling.

– Det var en ekkel situasjon, sa TV 2-kommentator Morten Langli.

KOM SEG OPP: Fredrikstad-spiller Morten Bjørlo. Foto: Thomas Andersen / NTB

Morten Bjørlo kom seg på beina og gikk av, men så preget ut.



Etter å ha gått av banen, var han i garderoben sammen med legen.

– Det går greit. Jeg fikk meg en trøkk, men det kjennes greit ut, sier Bjørlo til TV 2 etter kampen.

– Jeg skulle bare spille ballen videre, så kom det plutselig en inn i siden på meg. Så lå jeg i bakken. Det er vel det jeg husker, sier Bjørlo.

BLE PÅ BANEN: Sarpsborg-spiller Jeppe Andersen. Foto: Thomas Andersen / NTB

– Burde vært rødt kort

FFK-spilleren mener at Andersen skulle vært utvist.

– Jeg så den på mobilen, og det så ikke bra ut. Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke VAR skal ta sånne. Hvis ikke det er farefullt spill, skjønner jeg ikke noe, sier Bjørlo.

– På TV-bildene ser det veldig bevisst ut. Han kom inn veldig sent. Jeg synes det er svakt av VAR ikke å gå inn på den, sier den tidligere RBK-spilleren.

Jeppe Andersen mener han ikke gikk inn for å skade.

– Jeg kom for sent inn, sier dansken til TV 2, før han får se situasjonen.



– Det ser ikke godt ut. Det var ikke min intensjon å skade noen, men den var grov, sier Andersen, som slapp unna med gult kort.



– Det er skremmende, det er veldig skremmende. I situasjonen føltes det ikke så slemt, men man ble skremt etter at spillet ble stoppet, sier han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke i tvil om situasjonen.

– Det burde vært et rødt kort, sier Mathisen.

Dramatiske sluttminutter

Østfold-derbyet endte 2-2 etter en overtidsscoring av Fredrikstad-spiss Henrik Kjelsrud Johansen.

– Først og fremst er jeg skuffet over at vi ikke vinner. Jeg synes at vi skal slå Sarp. Vi er et bedre fotballag, men det er gøy å score. Det var en fantastisk ramme. Vi viser at vi er i ferd med å ta tilbake tronen i Østfold, sier Kjelsrud Johansen til TV 2.

Langt inne på overtid trodde Maï Traoré at han hadde gitt vertene seieren etter å ha chippet ballen i mål, men guineaneren ble avvinket for offside.

Jo Inge Berget headet sarpingene i ledelsen i åpningsminuttene. Sigurd Kvile sørget for 1-1 fem minutter inn i andre omgang. Franklin Tebo Uchenna sendte sarpingene tilbake i ledelsen med et drøyt kvarter igjen av kampen, før det var duket for Fredrikstad-press og Henrik Kjelsrud Johansen.

– Når vi ledet to ganger så lenge … Helsike, altså! Det er litt tungt akkurat nå. Det er synd at vi ikke vant. Vi får ikke gjort noe med det nå, sier Sarpsborg-spiller Niklas Sandberg til TV 2.