Ferdig i Brann: – Noen ekstremt intense år

Sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen gir seg i Brann ved nyttår.

Det bekrefter klubben selv på egne nettsider mandag.

– Tiden i Brann har vært fantastisk, men det har også vært noen ekstremt intense år. Det har vært to og et halvt intense år, både med motgang og medgang. Jeg følte det var riktig tid for meg å gi meg i Brann nå, sier Nagel Jacobsen til TV 2.

– Hvorfor er det riktig tid å gi seg nå?

– Jeg føler Brann er på et godt sted. Det var målet for meg da jeg kom til Brann, så har det gått litt raskere enn jeg kanskje hadde trodd. Samtidig har det nok også vært mer intenst enn hva man tenker. Denne jobben er ikke en jobb hvor man møter opp klokken 08.00 og drar hjem 16.00. Det har vært en 24/7-jobb, det liker jeg, men det er også krevende, sier dansken.



CUPTRIUMF: Jimmi Nagel Jacobsen kom til Brann da bergenserne lå på sisteplass i Eliteserien i 2021. To år senere var han med på cuptriumfen mot Lillestrøm. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Et viktig tidspunkt

Nagel Jacobsen tok kontakt med daglig leder Christian Kalvenes for ti dager siden etter å ha gått med exit-tankene, forteller han selv.

– Da luftet jeg tankene mine og tok en endelig beslutning, sier han.



– Hva tenker du om tidspunktet, før en ny sesong?

– Det er et viktig tidspunkt, men jeg vet at Brann er veldig godt forberedt. Vi gjorde allerede justeringer i troppen i sommer for å være klar til 2024-sesongen. Dersom man ser på timingen på når man skulle gjort det, så tror jeg ikke timingen kunne vært mye bedre enn akkurat nå, sier Nagel Jacobsen.



– Jeg skal fortsatt jobbe

Dette sier han om egen fremtid:

– Jeg skal fortsatt jobbe. Jeg har noen muligheter så må jeg finne ut hva jeg skal. Jeg skal fortsatt jobbe og jeg liker fortsatt fotball mye.



– Er det en av grunnene til at du gir deg? At du har noe å gå til?



– Nei, det er ikke derfor. For meg har det handlet om at det har vært to og et halvt år med veldig intens jobbing, sier Nagel Jacobsen.



DAGLIG LEDER: Christian Kalvenes i Brann. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Ludvigsen ut nyttår

Per-Ove Ludvigsen vil fungere som sportslig leder sammen med Nagel Jacobsen ut året samtidig som det jaktes en erstatter.

– Vi har hatt en prat med Per-Ove Ludvigsen i dag, vi har blitt enige om at han hjelper klubben i starten. Det gir oss litt tid til å finne ut hvordan vi skal håndtere denne rollen i fremtiden, sier Kalvenes til TV 2.

Nagel Jacobsen kom til Brann da laget lå sist i Eliteserien i mai 2021. Han var med på nedrykket til OBOS-ligaen mot Jerv senere samme år, opprykk til Eliteserien og årets sesong med cupgull og seriesølv.