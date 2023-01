Feiret med øl etter 35 økter på 15 dager: – Det er helt galskap

Med hjelp fra italiensk ekspertise har Kongsvinger gått for ekstreme metoder i kampen om opprykk til Eliteserien.

Selv trener Vegard Hansen beskriver opplegget han og Kongsvinger har kjørt i januar som «nesten sykt».

– Det er ganske ekstremt i forhold til hva jeg har vært vant til, sier 53-åringen.

I løpet av tre uker i januar har Kongsvinger trent 35 økter. Lørdagene og søndagene har klubben tatt fri. Det betyr 35 økter fordelt på 15 dager.

– De første ukene tenkte jeg «hva i helsike er det jeg har signert for», sier Vegard Leikvoll Moberg.

FIKK SJOKK: Mandag feiret Kongsvingers nysignering Vegard Leikvoll Moberg bursdag med å gjennomføre fire treningsøkter. Foto: Stein-Erik Stormoen.

Han kom til klubben i vinter fra Brann og har tidligere spilt i Bodø/Glimt.

– Mandag hadde jeg bursdag, og da så jeg for meg en kjekk dag. Det ble fire treningsøkter den dagen. Svømming, fotball, styrke og litt løping inn i der. Det er helt galskap, sier Leikvoll Moberg og koster på seg et bredt smil.

Hittil i januar har Kongsvinger spilt svært lite fotball. Svømming, styrke og kondisjon har vært hovedingrediensene.

– Vi har brukt disse tre ukene til å bygge en plattform for videre fysisk arbeid. Vi har trent mye og godt, men kontrollert, hevder Vegard Hansen.

HARDKJØRET OVER: Kongsvinger er ferdig med en knallhard treningsperiode. Fredag feiret spillerne med jacuzzi, badstu og øl. – Sjeldent har noen fortjent en fest mer, sier Vegard Hansen om sine egne spillere. Foto: Torstein Wold / TV 2

Italiensk ekspertise

Faktisk er det ikke han som har tatt med seg det knallharde regimet til Kongsvinger. Klubben gjorde akkurat det samme i fjor – en sesong som etter hvert ble en stor opptur og der bare et kvalifiseringstap mot Sandefjord hindret opprykk.

Metodene er utarbeidet i samarbeid med Mapei Sport, som er et forskningssenter for idrett. Klubben samarbeider denne sesongen med storklubbene Sassoulo, Inter Milan og Monaco.

Så sent som i forrige uke var de på plass i Norge og gjennomførte tester på KIL-spillerne.

– Resultatene fra årets første test var ganske gode. Et sted mellom gode og veldig gode, uttalte Dr. Ermanno Rampinini til KILs egne hjemmesider etter testingen denne uken.

Kongsvingers metoder er imidlertid uortodokse.

I sosiale medier har folk pekt nese og ment det minner mer om steinalder-metoder enn en fotballklubb i 2023.

– Andre får lov å mene det. Det kan hende de har rett. Jeg skal ikke gå ut og si at dette er rett valg for alle. Men det var omtrent slik i Kongsvinger i fjor, og så har vi justert litt. Vi har i alle fall troa på dette her. Vi har fått god hjelp av Mapei Sport til å sette sammen dette, og de har god kompetanse. Så får andre velge sin vei, sier Vegard Hansen.

Leikvoll Moberg innrømmer at han er litt spent på hvordan regimet slår ut.

– Jeg har vært med på ting som har funket før og ting som ikke har fungert like bra. Men dette her har jeg ikke vært med på, så jeg vet ikke helt hvordan det slår ut. Det er jo litt gøy med nye ting, sier han.

Feiret med øl og jacuzzi

Han kan glede seg over at det framover blir mer fotball og mindre alternativ hardtrening. Fredag var nemlig den siste dagen av Kongsvingers ekstreme periode.

VARMT: Brage Berg Pedersen måtte ha seg en hvilepause fra en varm badstu. Foto: Torstein Wold / TV 2

Den startet med svømming klokken 07.00. Senere var spillerne gjennom en styrkeøkt. Punktumet ble satt med to tøffe motbakkeløp på rundt to kilometer.

På den siste biten hengte Vegard Hansen seg på. Han kom i mål sist begge gangene og virket totalt utslitt. Ordene som kom ut av hans munn, for å beskrive hvor tungt det var, har 18-årsgrense.

HARDKJØR: Spillerne tok seg helt ut på motbakkeløpet i snøen. Foto: Stein-Erik Stormoen.

Sjeldent har noen fortjent en fest mer enn denne gjengen, sier trener Vegard Hansen.

– Stakkars gutter som har vært gjennom dette. Men de har vært flinke, synes jeg. Og heldigvis endte jeg desidert sist, sier Hansen.

Tilbake på Gjemselund stadion, var det satt opp jacuzzi og badstu for anledningen.

