Fascinerer lagkameratene: – Har skjedd noe med Bård

«Hele Bergen vet at gullet ska hem».

«Horneland, gi oss det vi trenger! Horneland, gi oss det vi trenger! Kjør oss opp på seriegull!».

15.224 tilskuere hadde tatt turen til Brann Stadion andre påskedag.

Det spørs om det ikke blir fullsatt når Vålerenga kommer på besøk 22. april.

For nå koker det i Bergen.

Og i hovedrollen? Tidligere utskjelte Bård Finne.

Bergenseren gikk fra å være hele byens kjæledegge etter å ha scoret to mål mot Rosenborg som 17-åring.

I løpet av kort tid ble han et hatobjekt for store deler av Brann-kjernen etter at han valgte å dra gratis til tyske Köln.

Det hjalp ikke på at han dro til erkerivalen Vålerenga i 2017.

PÅ LAG MED FIENDEN: Bård Finn spilte tre og en halv sesong for Vålerenga Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Nå er han én av spillerne i et kruttsterkt kollektiv som har satt fyr på Bergen etter at klubben reiste seg fra asken i fjor.

Og i ryggen har han bergenserne som for elleve år siden snudde ryggen til ham.

– Det er helt sinnssykt. Da vi kom ut på banen i dag, så det ikke ut til å være en eneste ledig stol, sier Bård Finne til TV 2 etter kampen.

Se begge målene til Bård Finne her

– Det har skjedd noe med Bård

Lagkameratene legger ikke skjul på at Finnes bidrag blir svært viktig denne sesongen. I det som har utviklet seg til å bli en sesong hvor det snakkes om medaljer.

– Utviklingen hans har vært helt enorm. Han er skarp, han er veldig skarp. Han jobber hardt og skal ha all mulig ros for suksessen som nå kommer hans vei. Jeg unner ham det, sier Frederik Børsting.

TO LOKALE HELTER: Erik Huseklepp ser Bård Finne gå i hans egne spor. Nå er det Finne som skal skyte Brann til medalje. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dansken var svært uselvisk da han serverte Finne det som ble hans andre mål i kampen.

Men det som overrasket ham mest var Finnes prestasjon før hans første mål.

Spissen ble spilt gjennom og parkerte FK Haugesunds forsvar. En prestasjon Børsting tror Finne ikke hadde klart for ett år siden.

– Det har jeg vanskelig for å se for meg. Det har skjedd noe med Bård, sier Børsting.

Børsting avslører hvorfor han lot Finne score

Det har også Brann-sjef Eirik Horneland vanskelig med å se for seg.

– Nei, jeg trodde ikke han skulle gjøre det i dag heller. Han fikk to ville dyr etter seg der, men måten han kommer seg foran ...

– Jeg hadde ikke helt troen da han fosset gjennom der, men herlighet så deilig det var, sier Horneland.

Merker at trykket rundt ham har økt

Selv merker Finne at interessen og snakket rundt ham har økt den siste tiden.

Forskjellen nå og forrige gang det var lignende interesse, er at han er elleve år eldre.

– Ja, det har vært veldig mye mer nå enn på veldig lenge. Det merker man litt. Mye av det er gøy, men det er litt ekstra krav til meg, kanskje, men det er veldig gøy. Når vi spiller slike hjemmekamper foran 15.000 tilskuere, det er ingenting som er bedre enn det, sier Finne.

KOK: Bård Finne sendte hele Brann Stadion på beina flere ganger mandag. Foto: Bjørnar Morønning

Mannen som stod bak Finnes drømmemål, David Møller Wolfe, fascineres over lagkameraten sin.

– Han er enormt sulten på å score mål. Han ønsker hele tiden å score. Han blir aldri mett, det er veldig fascinerende å se på, sier David Møller Wolfe.

Han har lagt merke til noe spesielt ved sulten til Finne.

– Slik dere ser ham på banen i dag, det er slik han også er på trening.

– Hver gang vi har en rolig trening, så blir Bård igjen og terper avslutninger. Det er slik han er blitt en målscorer. Så for de som ønsker å bli like god som ham til det, så er det bare å gjøre det samme.

TV 2s fotballeksperter strandet i Bergen

– Sier noe om hvor denne klubben er på vei

Etter at Brann feide over all motstand i Obosligaen, steg antallet tilskuere på Brann Stadion kamp for kamp.

I sesongoppkjøringen har forventningene gått fra å levere god fotball til å drømme om medalje.

Det førte over 15.000 tilskuere til Brann Stadion andre påskedag.

– Det var utrolig med støtten fra tribunen. Det sier noe om hvor denne klubben er på vei. Vi skal kun én vei, sa Frederik Børsting i pressesonen.

– Alle som drar hjem fra Brann Stadion i kveld har masse selvtillit når de går på jobb i morgen, sa Eirik Horneland like etter kampslutt.