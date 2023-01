Får slange-stempel: – Han sprer gift

– Hvis folk trodde at det ble pepet på de Lanlay og Pereira i Rosenborg-drakt, så skal du se en som blir pepet på i Molde-drakt, varsler Roar Åkerlund.

Han er styreleder i supportergruppen Vikinghordene, og er mildt sagt ikke fornøyd med at spissen har valgt å signere for Molde.

28-åringen ble presentert på Aker Stadion tirsdag ettermiddag.

Ifølge TV 2s opplysninger har overgangen en totalramme på rundt 37 millioner kroner.

GIGAOVERGANG: Summen er sjelden kost for en spiller som hentes til en norsk klubb. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Hevder supportere var skeptiske

Det skjer kun et halvt år etter at han ble solgt fra Viking til Hammarby. Da ble det meldt om en prislapp på rundt 20 millioner kroner.

– Dette er jo Brann-sagaen om igjen. Vi snakker fremdeles om en spiller som mener at han er en Viking-gutt, som nå signerer for en ny konkurrent. Ingen er overrasket, for vi har forstått at han er en klubbhore som går etter penger, tordner Åkerlund.

Han trekker frem at det var kontroverser da Berisha meldte overgang fra Brann til Viking for tre år siden.

Den gangen beklaget spissen etter å ha gått offentlig ut med et ønske om å skifte klubb.

– Mange hadde en vond smak i munnen av hvilken måte han gråt seg fra Bergen til Stavanger på, hevder Åkerlund.

RETUR: Her hilser Veton Berisha på eks-sjefen Lars Arne Nilsen rundt et halvt år etter overgangen. Foto: Marit Hommedal

– De positive sjelene trodde at vi hadde fått en spiller som ville løfte Viking til toppen av norsk fotball. Det var han, men med en gang det begynte å bli grønt gress på den andre siden, begynte han å sutre seg vekk, sier han.

– Oppfører seg som en drittsekk

Fra ham blir det ingen lykkeønskninger til egersunderen.

– Jeg tror at nesten alle som er glade i Viking har fått nok av Veton Berisha. Det er ingen som ønsker ham lykke til i Molde. Han ødelegger for seg selv sånn som han holder på i karrieren, dessverre.

– Han kunne ha hersket i Viking, men velger å tjene i andre klubber og i tillegg oppføre seg som en drittsekk i de klubbene han er i, raser Åkerlund.

RASER: Roar Åkerlund er alt annet enn fornøyd med at Veton Berisha har valgt å gå til Molde. Foto: TV 2.

Selv bruker han ordet «slange» om spissen, en karakteristikk som også skal ha blitt brukt av enkelte i sosiale medier. Åkerlund forklarer:

– Han er en sleiping. Han sprer gift i de klubbene han har vært i. Han har laget dårlig stemning i Bergen, dårlig stemning i Stavanger og dårlig stemning i Hammarby. Jeg tror noen fant ut at slange var et greit tilnavn til ham.

Slik svarer Berisha

Hetsen i sosiale medier har hovedpersonen styrt unna.

– Jeg har ikke fått med meg noen ting, for jeg er ikke på de sosiale medier-kanalene. Men jeg har hørt at folk har sine meninger. Det skal folk få lov til å ha. Til syvende og sist er jeg alltid glad i Viking som klubb, men jeg må også tenke på meg selv, forklarer Berisha til TV 2.

UTSKJELT: Veton Berisha får hard medfart fra supporterne i hjemfylket. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Hva forventer du når du kommer hjem til Stavanger?

– Det blir sikkert litt piping og sånn. Det lever jeg fint med. Jeg har kommet her til Molde for å levere for dem, og er veldig glad for å være her, svarer spissen, som fyller 29 år i april.

Åkerlund kommer også med et stikk til Molde, etter at romsdalsklubben ropte varsko om en skummel utvikling når det gjelder prissettingen av norske spillere.

– Hvis de vil ha dyre spillere, har de i hvert fall bidratt til at det fortsetter, mener han.

– Bra med temperatur

Molde-trener Erling Moe er glad for at det er temperatur.

– At det er litt gnisninger mellom supportere og sånne ting, er sånn det skal være, sier han.

– Sånn er det bare når spillerne er gode, og når de spillere som står frem og har karakter. Da er det selvfølgelig at det er upopulært at han havner en annen plass.

PUSLESPILL: Erling Moe sier at en kjempebrikke falt på plass når han skal legge slagplanen for en sesong der Molde har muligheten til å kvalifisere seg til Champions League. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Hva tror du de tenker i Stavanger?

– Det er sånn at når ikke norske klubber er interessert i å selge til oss, får vi kjøpe dem fra utlandet, svarer Moe lattermildt.