– Fantes ikke et fnugg av respekt

Suksessoppskriften fra i fjor har gitt resultater for Brann.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få det på firkanten.

Kasper Foss puster og peser og hiver etter pusten. Han har nettopp varmet opp med Brann. Trener Eirik Horneland har pisket ham rundt på det grønne Marbella-teppet i tre ganger fem minutter.

– Jeg tror ikke Rekdal i Rosenborg pusher på firkant på dette nivået, gisper Foss og kikker ned på de rosa «divaskoene» sine.

Kraftkrevende stil

Intensitet er et av stikkordene når Brann er tilbake i det ypperste selskapet. Spillestilen er krevende. Det hindret ikke Horneland fra å jage spillerne sine langt inn i overtiden mot Aalesund.

– Utviklingen ligger der. I hvert eneste minutt, hver eneste dag. Hvis vi slipper oss litt ned og blir fornøyde, stagnerer utviklingen, konstaterer Horneland.

Først ble svenske Hammarby to nummer for små. Så ble Aalesund feid av banen. Og selv om Horneland allerede har fastslått at gullet ikke kommer hjem, er det grunn til optimisme i Bergen.

– Selvtillit er ekstremt viktig i fotball, og man kan se tydelig på denne spillergruppen at de har tatt med seg selvtilliten fra i fjor. Da vi møtte Hammarby, som ble nummer tre i Allsvenskan, fantes det ikke et fnugg av respekt blant spillerne våre. De gikk rett ut og gjorde det samme vi hadde suksess med i fjor. Det var kjekt å se, sier Erik Huseklepp.

Sammen med Horneland og Hassan El Fakiri skal Huseklepp holde Brann-spillerne på tå hev før og gjennom sesongen. Selv om opprykket var klart sju runder før slutt i fjor, stoppet ikke Brann før klubben hadde satt både poengrekord (81) og målrekord (95).

Huseklepp mener treningskulturen er én av grunnene til at Brann biter så godt fra seg.

– Vi er et lag som jobber steinhardt på trening hver eneste dag. Vår stil krever veldig, veldig mye. Hvis vi ikke trener med høy intensitet, blir det vanskelig å gjøre det i kamp. Det henger sammen, og det er Eirik ekstremt opptatt av, sier Huseklepp.

– Ikke mange som holder følge

Venstresiden er allerede blitt et fryktet angrepsvåpen. I gamledager var det Erlend Hanstveit og Raymond Kvisvik som snurret rundt med motstanderlagene. Nå er det David Møller Wolfe og Niklas Castro som skal gjøre livet surt for de andre klubbene i Eliteserien.

– Vi prøver å sette opp Castro så tidlig som mulig. Og så skal jeg komme som en kule. Hvis jeg kommer opp i fart og timingen er god, er det ikke mange som holder følge, smiler Wolfe.

TURBO-BACK: David Møller Wolfe og Niklas Castro dominerte mot Aalesund. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hva betyr eliteseriefotball med Brann for deg?

– Det betyr utrolig mye. Det er det jeg har drømt om som barn. Drømmen er at vi klarer å fylle opp Stadion kamp etter kamp og underholde som i fjor, sier Wolfe.

Sesongkortene selges unna som varmt hvetebrød. De gode resultatene i oppkjøringen har gitt bergenserne tro på Brann-laget. Skjønt, det ble også mobilisert kraftig da klubben var i Obosligaen. Jimmi Nagel Jacobsen, klubbens sportslige leder, er imponert over supporterne.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk. Nå har jeg snart vært her halvannet år. Det har levd opp til alle mine forhåpninger og forventninger og mer til. Vi har vært gjennom en tøff periode, men måten byen og fansen har mobilisert på har vært enestående. For meg er det helt unikt. Jeg har ikke sett det før i Skandinavia, slår Jacobsen fast.