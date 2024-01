Fansen reagerer: – Det er bekmørkt

Allerede på den andre dagen av overgangsvinduet ble det sluppet en bombe i Fotball-Norge.

Tirsdag ble det bekreftet av Tromsø at hovedtrener Gaute Helstrup går til erkerival Bodø/Glimt. Der skal han assistere Kjetil Knutsen.

– Akkurat nå kjennes det ut som det er bekmørkt og at mørketiden skal vare lengre enn de 21 dagene til soldagen, sier Morten Killingberg til TV 2 like etter sjokkovergangen ble bekreftet.



I en mørklagt by med en stripe sollys i det fjerne møter TV 2s reporter en sjokkert supporterleder for Forza Tromsø.

– Det tror jeg ingen hadde sett for seg, verken supportere eller noen andre i Fotball-Norge.



Styreleder benekter «svik»

Killingberg holder ikke tilbake når han skal beskrive hvorfor overgangen er så kontroversiell.

– Det er vår største erkerival. Det vet jo alle, og det er alle klar over. Det er både Jostein og Gaute klar over når de tar det valget, sier Killingberg til TV 2.



Samtidig som TIL bekreftet at hovedtrener Helstrup går til Glimt ble det også klart at midtstopper Jostein Gundersen slår følge med sin tidligere trener til fjorårets seriemester.

– For oss supportere så er det et svik. Vi er utrolig glad i klubben. Vi har gjort alt for både Jostein og Gaute når de har vært her.



Killingberg peker også på at det har gått veldig bra for klubben i 2023. Tromsø leverte en sterk sesong og endte på bronseplass i Eliteserien. Det holder også til europaspill i kommende sesong.

>

– Det tror jeg er sårt for mange, sier Killingberg.



Styreleder i Tromsø Stig Bjørklund er ikke enig i Killingbergs uttalelse.

– Supporterne kaller det et svik. Vil du beskrive det på samme måte?

– Nei. Forholdet mellom supporterne og trener er et forhold som vi tenker må bli mellom dem, sier Bjørklund

– Hvordan er forholdet mellom styret og Helstrup nå?

– Vi behandler det profesjonelt og vi har ikke annet å si om det enn at han har gjort sitt valg, og at kontrakten åpner for det.



Reaksjonene hagler: – Mainnskit

Etter å ha vært i dvale store deler av juletiden, bråvåknet de med hjerte for Tromsø og Eliteserien da nyheten kom ut.

Skihopper Johann André Forfang syns nyheten kom på et utrolig ubeleilig tidspunkt.

Kordan i helvete skal man klare å konsentrerte sæ om Hoppuka når Gaute Fuckings Helstrup går til glimt som assistent?! Mainnskit — Johann Forfang (@JohannForfang) January 2, 2024

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt sammenligner nyheten med det største overgangssjokket fra fjorårets sesong.

Og jeg som trodde ingenting kunne toppe Geir Bakke til Vålerenga. Og nå altså Helstrup til Glimt. WOW. Må vel bety at Kjetil Knutsen setter kursen mot utenlands klubb innen syv måneder?? — Erik Thorstvedt (@SilaErik) January 2, 2024