Bård Finne har levd et langt fotballiv, men aldri opplevd det han har gjort i kjølvannet av møtet med Odd i Skien.

Det er blitt mye i døgnene etter at Brann-spissen satte et ansikt på fair play i bortemøtet med Odd.

– Ja, masse. Folk synes tydeligvis at fair play er en spennende greie, sier Finne til TV 2.



Det var i søndagens bortemøte med Odd at 28-åringen havnet i fokus. I en løsduell sa det bom stopp for vertenes, Sondre Solholm Johansen. I det stopperen stopper opp, gjør Finne det samme og spiller ballen utover sidelinjen.

UT: Sondre Solholm Johansen måtte forlate banen etter løpsduellen med Bård Finne. Sistnevnte spilte ballen ut til innkast i stedet for å storme mot Odd-målet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det har ikke gått upåaktet hen, verken i Norge eller utenfor landets grenser.

– Jeg har fått meldinger fra Sør-Amerika og Asia.



Delte meninger

Norsk fotball har lenge hatt et stempel som for lite kyniske. Det har Finne for merke de siste døgnene - for ikke alle er enige i avgjørelsen om å stoppe opp i den aktuelle situasjonen.

– Jeg har fått både positive og negative meldinger. Journalister fra andre verdenshjørner synes at dette har nyhetsverdi, faktisk, sier en lettere overrasket Brann-spiss.



– Hva tenker du om det?

– Tja, litt mye, kanskje, sier Finne før han tenker seg om og fortsetter:

20232903 Bergen, Brann Stadion: SK Brann trener onsdag formiddag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det var en situasjon der det falt seg naturlig å gjøre det. Jeg tenkte ikke noe særlig mer over det, egentlig. Jeg hadde ikke tenkt å stå å gjøre intervjuer om det, i alle fall, sier 28-åringen til TV 2.



Bård Finne har tidligere fortalt TV 2 at han kunne være virkelig ufyselig som ung og talentfull spiller.

På spørsmål om han ville gjort det samme den gang, svarer den etter hvert rimelig erfarne spissen følgende:

– Jeg tror faktisk jeg aldri har vært i en lignende situasjon. Også er det jo noe med den situasjonen som oppstår. Om vi hadde vært skulder mot skulder, så hadde jeg nok ikke klart å oppfatte det. Da hadde jeg nok gått rett på mål.

– Jeg er litt overrasket over hvor voldsomt interessert folk er i det, innrømmer rødtrøyenes spiss.

VILLE VUNNET: Bård Finne er mest opptatt av at Brann ikke vant i bortemøtet med Odd. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det virker som fair play er et tema som engasjerer. Det gir både positiv og negativ feedback, så det engasjerer litt mer enn jeg trodde det ville gjøre, sier Finne og smiler.

En ting er tomålsscoreren fra seriepremieren helt sikker på.

– Jeg skulle heller vunnet kampen enn å bli spurt opp og ned om dette her, avslutter ukens fair play-mann.