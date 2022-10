Fagermo ville ikke stått æresvakt for Molde

Da Magnus Wolff Eikrem i seiersrus erklærte at han gledet seg til at Rosenborg skulle stå æresvakter på Aker Stadion kommende søndag, tok det ikke mange timene før svaret kom fra Lerkendal.

«Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt. Det kommer vi ikke under noen omstendighet til å bli med på,» meldte Rosenborg i en pressemelding.

Wolff Eikrem med Rosenborg-melding på gullfesten

I etterkant har trønderne fått gjennomgå for manglende raushet av en rekke sportskommentatorer.

Stempler æresvakt som dyrking

Men flere skjønner også godt hvorfor Rosenborg nekter å applaudere Molde inn på banen - deriblant Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Jeg skjønner dem godt. Jeg synes æresvaktgreiene er rart i en idrett som fenger over hele verden, hvor det handler om elsk og hat. Du kan ikke stå og dyrke motstanderen. Det er i så fall en merkelig tradisjon, sier Fagermo.

– Så hvis du var i Kjetil Rekdals sko på søndag, så ville du gjort det samme?

– Ja, de har i hvert fall min fulle forståelse. Det har ikke noe med Molde å gjøre. De har vært klart best og vinner serien suverent. Men det har med fotballens idé å gjøre. Fair play er viktig, men dette er noe helt annet. Tenk hvis Vålerenga for eksempel skulle stå æresvakt for Lillestrøm - du kan tenke deg hvordan det ville blitt mottatt på tribunen, sier Fagermo og skratter.

Ett argument tilhengerne av æresvakt bruker er at det skal svi å se erkerivalen snappe seriemesterskapet.

HYLLET GLIMT I 2020: Rosenborg-spillerne applauderte Glimt ut av spillertunnelen i 2020. Foto: Mats Torbergsen

Men det er av mindre relevans, mener Fagermo.

– Jeg tror ikke det har noe å si. Det som har noe å si er vi vil fylle tribunene, og vi vil ha mange TV-seere. Skal det skje må det være rivalisering. Du kan ikke stå og dyrke dem du skal slå, mener han.

Knutsen: - Ikke ydmykende

I 2020 valgte Rosenborg å stå æresvakt for Bodø/Glimt på Aspmyra, før de ble rundspilt i 90 minutter og tapte 1-5.

SYNES MOLDE FORTJENER HYLLEST: Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Mats Torbergsen

Kjetil Knutsen satte pris på den gesten fra trønderne, og sier de ville gjengjeldt den uansett om det var Molde, Rosenborg eller til og med Tromsø som fikk hyllesten.

– Det er ikke ydmykende å hylle noen som har gjort det bra. Det er en fin motivasjon når kampen blåses i gang til å vise at man er konkurransedyktige. Her tror jeg det er mye følelser som kommer inn i bildet, sier Knutsen.

Etter to seriegull på rad har Molde vært fullstendig overlegne denne sesongen, og leder med 15 poeng på nettopp Glimt når fire runder gjenstår.

Det synes Knutsen det er riktig å anerkjenne.

– Vi er konkurrenter, men av og til må man gi hverandre et klapp på skuldra og si vel utført. Vi har forsøkt å være tydelige på å rose Molde i år, for de har vært solide. Det er den beste merkelappen man kan sette på dem. Det er en inspirasjon for oss til å fighte tilbake, og det tipper jeg det er for Rosenborg, Vålerenga og de andre lagene også. Jeg håper vi har så stor raushet i norsk fotball at vi klarer begge deler, sier Knutsen.