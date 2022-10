Fagermo tar oppgjør: – Det er skummelt

Odd-Vålerenga 2-1

Vålerenga-treneren synes at Espen Ruud skulle hatt rødt kort for en takling på Jacob Dicko Eng. Han kaller den «karrieretruende» i et intervju med Discovery.

Se taklingen her:

Ruud slapp unna med gult kort.

– Sånn jeg så det fra sidelinjen, med den farten inn og som en saks, mener jeg det. Men vi i Vålerenga er ikke gode nok, så vi skal ikke skylde på dommeren, understreker Fagermo overfor Discovery.

Og fortsetter:

– Men dømmingen ... de skal ivareta spillernes sikkerhet. Jeg er redd for disse talentene. For eksempel Dicko Eng og Osame (Sahraoui). De er entertainere. De må vi ha i norsk fotball.

Han mener at Rosenborg «fikk lov» til å klippe ned Dicko Eng, og så samme tendens mot Odd.

– Det er skummelt og ikke bra for norsk fotball, advarer Fagermo.

Dommerens forklaring

Dommer Sivert Amland ble intervjuet av kanalen etter kampen. Han konstaterer at de gjorde feil på en Torgeir Børven-offside i første omgang, men forsvarer det gule kortet til Ruud.

– Det gule kortet får han både fordi det er en hensynsløs takling i seg selv, og i tillegg har han tatt både Sahraoui og andre nøkkelspillere på Vålerenga flere ganger, sier Amland til Discovery.

– Jeg har en klar oppfatning av at han kommer sent inn, og at han treffer med leggen. Han treffer ikke med knotter. Det er litt intensitet i taklingen, men for meg er det ikke et alvorlig brudd på spillereglene. For meg er det en hensynsløs takling og gult kort, fortsetter dommeren.

Kanalens ekspert, Christian Gauseth, mente at dommeren la seg på en grei linje gjennom kampen.

Forsvarsproblemer til syne

Vålerengas defensive problemer kom igjen til syne borte mot Odd. Oslo-laget har klappet sammen etter å ha sett uslåelig ut tidligere i høst.

Ledermålet kom etter en snau halvtime. Da la evighetsmaskinen Espen Ruud (38) inn et strålende innlegg langs bakken, og foran VIF-buret styrte Gjengaar inn 1-0.

Scoringer fra ungguttene Dennis Gjengaar (18) og Conrad Wallem (22) fikset en fortjent hjemmeseier i Skien.

Resultatet kunne sett enda bedre ut om det ikke hadde vært for Odds tidligere keeperhelt Sondre Rossbach.

Det var hans fjerde fulltreffer på sju kamper i Eliteserien. De tre første kom alle på bortebane.

Like etter var Torgeir Børven alene med Odds sisteskanse Leopold Wahlstedt, men ble avvinket for offside.

TV-bildene viste at det var helt feil avgjørelse, og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var temmelig amper på linjedommer i etterkant.

Wallem doblet ledelsen etter 70 minutter. Det gjorde han på en retur fra kloss hold.

Vålerenga skuffet i store deler av 2. omgang, men på tampen kviknet gjestene til etter noen gode bytter. Jacob Dicko Eng plasserte enkelt inn 1-2-reduseirngen på en ball fra Henrik Bjørdal.

Tidligere i høst var VIF blant landets beste formlag, men har i det siste tapt tre ganger på rad. Målscoren der har vært 1-11 (inkludert 0-6 for Bodø/Glimt). Det har knust Vålerengas håp om medalje og europacupspill neste sesong.

HamKam spilte 1-1 mot Strømsgodset i den andre kampen som ble spilt lørdag kveld.

