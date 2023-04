Fagermo om Strandberg: – Det er totalt uakseptabelt

Saken oppdateres!

Dagen etter 0-2-tapet forteller Vålerenga-treneren at han har tatt en prat på bakrommet med sin kaptein.

– Jeg måtte prate med Stefan for å få vite hva som ble sagt. Når jeg får greie på det, så er det er uakseptabelt. Vi er ansatt for å gjøre det vi kan for å gjøre Vålerenga best mulig. Da prater vi ikke oss selv ned. Det er totalt uakseptabelt, og det har han fått klar beskjed om, sier Fagermo til TV 2.

– Han kommer ikke til å gjøre det igjen. Han har beklaget det og da legger vi saken død.

– Ble du skuffet?

– Ja, det blir alle. Vi er et team som må jobbe sammen. Da prater vi ikke hverandre ned. Da må vi prate hverandre opp.

– Jeg var klokkeklar på at dette var totalt uakseptabelt og det skal aldri gjenta seg. Det er jeg trygg på. Stefan er en flott og oppegående gutt som skjønner dette. Det er en grunn til at han beklager, sier treneren.

Verken sportssjef Joachim Jonsson eller spillergruppen kunne uttale seg om saken mandag. Beskjeden fra Vålerenga var at det var kun Fagermo som skulle uttale seg.

– Hvorfor vil dere ikke at spillerne eller sportssjefen skal prate om dette?

– Sportssjefen har ikke noe med dette å gjøre. Han jobber med spillerlogistikk. Dette har ikke med spillerlogstikk å gjøre. Når det gjelder spillerne, så har jeg pratet med Stefan og han har beklaget overfor spillerne. Da er vi ferdige, sier treneren.

Det var etter kampslutt i går at Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg var tydelig frustrert.

– Det er ikke der klubben skal være ut ifra de lovnadene jeg fikk. Det er kjedelig og det er jævlig kjedelig for meg og. Det er ikke til å legge skjul på, var blant annet ordene som falt fra munnen til Strandberg.

Når TV 2 spør Fagermo om lovnadene Strandberg skal ha fått, så sier han følgende:

– Hva slags lovnader Stefan har fått, har verken Joacim Jonsson eller jeg noe med. Da må man snakke med Stefan.

TV 2 har prøvd å få flere spillere i tale mandag, men klubben ønsket ikke at noen av spillerne skulle uttale seg om gårsdagens hendelser.

Se Strandberg-intervjuet i sin helhet her:

Senere på kvelden beklaget Strandberg uttalelsene sine.

– Først og fremst vil jeg si at det var dumt av meg å gjøre intervjuet rett etter match siden jeg var såpass het som jeg var. Da kommer det ut noen dumme ting. Det er frustrasjon over at vi har tapt, det er frustrasjon over en dum feil jeg gjorde før andremålet og da kommer det ut ting som er lite gjennomtenkt. Det er rett og slett dumt av meg, sa Strandberg til TV 2 søndag kveld.