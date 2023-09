Etterlyser tydeligere rasisme-grep fra Vålerenga

Vålerenga-spiller Jacob Dicko Eng delte torsdag i en klubbpodkast åpenhjertig om det han kaller rasistiske meldinger fra egne supportere.

Tidligere sjef Dag-Eilev Fagermo omtaler det hele som «trist».

I Trondheim er Rosenborg-spiller Ole Selnæs rystet over det som har kommet fram.

– Ja, altså hva skal man si? Det sier jo seg selv, det er jo helt horribelt, enkelt og greit, men dessverre langt ifra overraskende. Sånn som jeg har opplevd det så er det heldigvis ganske mye bedre i Norge enn mange andre plasser i utlandet, men det er jo bare helt, totalt lavmål.

Det kom også frem i saken at Klanen og Vålerenga var klar over meldingene Dicko Eng mottok, men bestemte seg for å løse det internt.

Ønsker handling

Tidligere talsperson for Klanen og styremedlem i Klanen over tolv år, Erling Rostvåg, har tidligere hevdet at VIF-styret ikke tar rasisme på alvor.



Nå ønsker Vålerenga-supporteren, i lys av Dicko Eng-saken, at Vålerenga skal gå aktivt til verks for å få bukt med meldingene.

– Jeg vil at de skal spore opp de som har sendt meldinger til Dicko og være tydelige utad på hvorfor de eventuelt stenger de folkene ute. Da vil de som har vært redde for å gå på kamp vite at det blir tatt tydelige grep. Det skal være trygt å være i Vålerenga, på stadion og rundt Vålerenga, sier han.

Og fortsetter:

– De siste årene har det dukket opp flere hendelser i ulike klubber med jevne mellomrom. Jeg tror ikke det nødvendigvis betyr at det er mer rasisme nå, men at folk er flinkere til å si ifra. Så er spørsmålet hva vi gjør med den kunnskapen for å styre det i rett retning.



KLAR BESKJED: Fra Erling Rostvåg. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vålerenga og mediesjef Tina Wulf skriver i en uttalelse til TV 2 at de har fulgt opp Dicko Eng.

– Det gjøres på ulikt vis, men det er viktig å gi spilleren følelsen av at vi alle står bak ham. Dernest er samtaler med mental trener på individuelt nivå viktig.

Klubben sier at de foreløpig ikke har sporet opp hvem som står bak.

– Meldinger kan sendes og formidles på ulikt vis, også anonymt. Etter en samlet vurdering besluttet klubb, spiller og involverte parter å fokusere mest på spilleren selv. I noen tilfeller kan det bli ekstra belastende med økt oppmerksomhet rundt stygge og svært støtende meldinger.

HJEMMEBANE: Intility Arena. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Er det trygt å være i Vålerenga, på stadion og rundt Vålerenga?

– Dette er et delvis ufint spørsmål som forsøkes ledes til at det ikke skal være trygt her. Dessverre utsettes mange for rasisme i landet vårt og fotballen er det tryggeste stedet å være med skoleeksempler på integrering og kameratskap på tvers av hudfarge og politikk og kultur. Men vi er også en del av et storsamfunn der enkelte individer bruker hudfarge som utgangspunkt for mobbing. Det er noe Vålerenga jobber med hele tiden.

Opplevd rasisme: – Tenk litt da!

Stabæk-spiller Mushaga Bakenga har tidligere vært åpen om å ha mottatt rasistisk hets.

Han er lei seg over hva Dicko Eng har opplevd.

– Jeg er stolt over at han tar den kampen og går ut med det. Men kan vi ikke få en slutt på dette i norsk fotball? Kan ikke en spiller som er 19 år få komme inn å ikke spille sin beste kamp, uten å få hets? Jeg skjønner ikke hvilken supporter man er ... La dette være i utlandet i hvert fall.

Han legger til:

– Vi må kunne tenke lenger i Norge. Altså: Støtt spilleren din. Du kan si at han har gjort en dårlig kamp, ok, men 19, 20 år? Alder spiller egentlig ingen rolle, men tenk litt da!

Ole Selnæs, som nylig returnerte til hjembyen etter flere år i utlandet, liker ikke utviklingen.

– Det skal egentlig ikke gå an å senke seg så lavt, men dessverre så viser det seg at det er mange som gjør det. Du får mye hets som fotballspiller og i noen tilfeller enda mer når du er mørk, så det er jo lavmål, rett og slett.