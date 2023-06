Vålerenga-legende mener at gamleklubben har bommet på ett område i spillerrekrutteringen. VIF-kaptein Stefan Strandberg er langt på vei enig.

– Med de ressursene og den klubben Vålerenga er, skal de ikke ligge der. Det er et eller annet som skurrer, sier Erik «Panzer» Hagen til TV 2.

Vålerenga har fått en blytung start på årets serie og befinner seg helt nede på en 13. plass med ti poeng på like mange kamper.

Mandag ble Dag-Eilev Fagermo sparket som Vålerenga-sjef.



– Hva tenker du om avgjørelsen om å kvitte seg med Fagermo?

– Jeg vet ikke noe om prosessen, men Vålerenga ligger stygt an. Sånn er det bare. Mange klubber har reist seg etter et bytte, så jeg skjønner at Vålerenga har litt panikk og byttet allerede nå, svarer den gamle stopperkjempen.

TILBAKE I 2009: VIFs Erik Hagen under eliteseriekampen mellom Vålerenga og Lillestrøm på Ullevaal som LSK vant 1-0. Foto: Kyrre Lien

«Panzer» etterlyser profiler

En av klubbens nåværende stopperkjemper, Stefan Strandberg, fikk beskjeden om Fagermo-sparkingen på landslagssamling.

– Det er trist, selvfølgelig. Men nå er jeg på landslagssamling, nå fokuserer jeg på det, så tar vi de andre tingene når jeg kommer tilbake til klubben, sier Strandberg innledningsvis i et intervju med TV 2 onsdag.

STOPPERKJEMPE: Stefan Strandberg er en viktig brikke på Vålerenga og det norske landslaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

«Panzer» understreker at han ikke lenger følger like godt med. Han har imidlertid et stort ønske til gamleklubben.

– Personlig har jeg etterlyst profiler i Vålerenga. Nå har de jo verdens kjedeligste spillerstall, mener han.

47-åringen fortsetter:

– Vi har Stefan (Strandberg) som går foran og prater litt. Det er viktig for en klubb som Vålerenga. Jeg fikk i hvert fall ganske fritt spillerom da jeg var der til å si ting. Det er ikke det at folk skal gå ut med en hatliste annenhver måned, men klubben må synes på andre måter enn tabellen. Og når tabellen er så ræva, er det i hvert fall viktig å ha noen profiler som står frem. Det er det per nå dårlig med.

– I Vålerenga mener jeg at du har et ansvar for å hente litt interessante personer. Og det synes jeg de har bommet mye på.

Konfrontert med uttalelsene til «Panzer», letter imidlertid Strandberg litt på sløret.

– «Panzer» Hagen er en fin og god mann. Det er noe jeg har etterlyst at når vi skal se på nye spillere, så trenger vi flere typer. Vi har noen av dem, absolutt, men at vi trenger flere er det ingen tvil om.

– Det er viktig at vi fordeler det ansvaret litt. Vi er nødt til å ha flere som kan ta litt av den byrden. Det blir mye hvis det bare er en eller to som skal gi beskjeder. Da blir man litt lei av det trynet. Det er et godt poeng.

– Bør man gjøre noe med det allerede i sommer?

– Ja, det synes jeg. Jeg har klare tanker om hva jeg føler at vi trenger, men det er ikke jeg som henter spillere. Men at jeg gir min mening til klubben, det gjør jeg.

Stefan Strandberg var nådeløs mot egen klubb etter Sarpsborg-tapet tidligere i sesongen:



Ordknapp styreleder

Da TV 2 snakket med Vålerenga-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim etter at Fagermo fikk fyken, var hun klar på at det ikke bare var trenerens feil at Vålerenga har skuffet.

– Det er det at hovedtreneren må gå er det som fører til mest dynamikk og mest endring. Vi må se på dette som en større helhet og ikke legge skylden på en mann.

Hun slet mer med å svare på hvilke andre grunner det var.



– Det er for tidlig å si, det kommer jeg ikke til å svare på her på TV 2.

– Dere må ha snakket om det?

– Vi går inn i en prosess der vi skal se på de tingene. Det er ikke noe jeg har konkret nå, sier styrelederen før hun forteller hva hun hadde snakket med supporterne på medlemsmøtet om:

– Vi må kanskje få noen tydeligere karakterer på laget. Det tror jeg, kanskje.

Akkurat som de to stopperkjempene TV 2 har snakket med i denne saken.

Panzer: Dette må VIF gjøre

«Panzer» er klar på at de personlige egenskapene også bør veie tungt når en ny trener skal ansettes, i tillegg til å ha en klar filosofi. Veien å gå mener han er en ballbesittende spillestil.

– Trenere som skal bestemme alt selv, synes jeg er gammeldags. Jeg får ikke respekt for sånne folk.

– Da jeg spilte, gjorde jeg alt for trenerne som var rettferdig og behandlet oss OK. De som hever seg over og tror at de er Guds gave til fotballen, har jeg ikke noe særlig til overs for. De må komme seg inn på spillergruppen og samtidig med respekt. Det er tydeligvis en egenskap som er litt vanskelig å finne, rett og slett.

På spørsmål om hvilke grep Vålerenga må ta for å snu dette, svarer han følgende:

– Jeg har vært inne i dårlige perioder i Vålerenga jeg òg. Det som har snudd det mest for meg da, er måten spillerne har det når vi kommer på trening. Vi gikk fra å ligge midt på tabellen til å vinne alle kamper da Steffen (Iversen) kom, sier 47-åringen.

– Det Steffen gjorde, var å ha det gøy. Han var ekstrem å den biten. Vi var en veldig samlet gjeng, fordi vi gjorde mye sammen.

– De må klare å stå sammen de spillerne. Det må de klare å finne ut av selv. Vi hadde Steffen som gikk foran og lærte oss. De må ha en leder. Den lederen er Stefan er det slik jeg ser det i den gruppen.