– Et signal om at Knutsen skal ut av Norge

– Det er et signal om at Knutsen på et eller annet tidspunkt skal ut av Norge for å ta over en langt større klubb i en enda større liga, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om tirsdagens sjokknyhet i Fotball-Norge.

Gaute Helstrup forlater trenerjobben i Tromsø for å bli Kjetil Knutsens assistent hos erkerival Bodø/Glimt.

– Det kan fort være at dette er den siste sesongen til Kjetil, og at det blir en overgang for at Gaute skal overta laget. Det var i hvert fall min første tanke, sier tidligere Bodø/Glimt-spiller Trond Olsen til TV 2.

GLIMT-HELT: Trond Olsen spilte to perioder i Bodø/Glimt. Foto: Frode Hoff / TV 2

Olsen er også ekspert for Avisa Nordland.

– Så er det mange ting vi ikke vet ennå. Det blir veldig interessant og spennende å se hva som skjer de neste dagene. Det blir bare spekulasjoner før man eventuelt får vite noe mer, sier Olsen.

Og jeg som trodde ingenting kunne toppe Geir Bakke til Vålerenga. Og nå altså Helstrup til Glimt. WOW. Må vel bety at Kjetil Knutsen setter kursen mot utenlands klubb innen syv måneder?? — Erik Thorstvedt (@SilaErik) January 2, 2024

Daglig leder Frode Thomassen i Glimt er klar i talen om Helstrups rolle.

– Gaute er ikke hentet til Bodø/Glimt som hovedtrener, verken for nåtid eller fremtid. Gaute er hentet som en av flere trenere i teamet, som vi da forsterker for 2024 og de fire neste årene, skriver Thomassen i en tekstmelding til TV 2 tirsdag kveld.



Forstår valget

Helstrup har signert en fireårskontrakt med Bodø/Glimt. Knutsens avtale med nordlendingene utløper etter 2024-sesongen.

– Glimt har igjen vist at de drifter klubben på en eksemplarisk måte. De forbereder seg så godt de kan på å miste sin aller viktigste mann, sier Jesper Mathisen.

TV 2s ekspert mener Helstrup hadde få muligheter til å ta et klart steg opp fra Tromsø.

– Brann, Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt har hovedtrener. Å dra til Glimt for å være i team med Knutsen, lære av ham, få høyere lønn og en gang i tiden kanskje ta over som hovedtrener. Jeg forstår valget godt, sier han.

– Det blir ekstremt spennende med Knutsen sammen med Helstrup. Så får vi se hvor lenge Knutsen blir trener i Bodø/Glimt, sier Mathisen.

Tipper Kjetil Knutsen gir den store drømmen om CL-gruppespill ett forsøk til og at han drar videre om de ikke lykkes med det. Offensiv fremtidsplanlegging, gegenpress på overgangsmarkedet! — yiaman (@yiaman) January 2, 2024

– Kan absolutt funke

Knutsen har hatt formidabel suksess med Bodø/Glimt, som bergenseren har ledet til to seriegull og flere gruppespill i Europa.

– Gaute har bevist i Tromsø at han er en dyktig trener. Fotballfaglig er Gaute en sterk og smart fyr, så jeg tror absolutt det kan funke, men hvor mange har prøvd å ta over Rosenborg etter Nils Arne Eggen, spør Olsen retorisk.

TIL-EXIT: Gaute Helstrup er ny assistent i Bodø/Glimt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det er en ny trener som kanskje vil ha nye tanker og ideer. Han må eventuelt få lov til å sette sitt preg på det, men nå har ikke Kjetil forlatt klubben heller, så vi får ta utgangspunkt i at han skal være her, sier Olsen.

Helstrup har tidligere vært trener i Tromsdalen og HamKam.

– Jeg gleder meg til å jobbe med Kjetil Knutsen og resten trenerteamet i Glimt som består av dyktige mennesker, sier Helstrup til glimt.no.