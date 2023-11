Eriksen-show for Molde: – Gåsehud

MOLDE-JUBEL: Kristian Eriksen scoret to av målene for Molde i 3-1-seieren over Häcken. Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Kristian Eriksen senket Häcken. Moldes Europa-håp lever videre før de to siste kampene.

Häcken - Molde 1-3

Kristian Eriksen leverte to scoringer i Moldes 3-1-seier over Per-Mathias Høgmos Häcken på Nya Ullevi i Göteborg torsdag kveld.

– Det er et stort øyeblikk for meg. To mål i Europaligaen er gåsehud. Å krone det med den siste scoringen er en drøm. Nå er jeg litt stolt, rett og slett, sier Kristian Eriksen til Viaplay.

Molde er nummer tre i gruppen med seks poeng på fire kamper. Moldenserne er bak Qarabag på innbyrdes oppgjør. I de to siste kampene i gruppespillet venter Qarabag og Bayer Leverkusen.



Det var imidlertid Fredrik Gulbrandsen som sendte moldenserne i ledelsen kvarteret inn i oppgjøret. Spissen ble spilt opp feilvendt i 16-meteren, vendte fint opp og satte ballen i lengste hjørne til 1-0.

Åtte minutter senere kunne Kristian Eriksen styre inn 2-0, til tross for at Molde-stopper Casper Øyvann fikk ballen i armen like før. Scoringen ble sjekket av VAR, men den ble stående.

Häcken hevet seg i andre omgang, og etter 65 minutters spill tente svenskene håpet om poeng da Srdan Hristic reduserte til 1-2.

Fire minutter før full tid avgjorde Kristian Eriksen kampen da han dro seg inn og hamret ballen i krysset til 3-1 for Molde.

Høgmos Häcken ligger sist i gruppen uten poeng så langt.