Eriksen raser: – Da kan du skrote VAR for min del, ass

Molde – Stabæk 1-2 (kampen pågår)

30 minutter ut i kampen mellom Molde og Stabæk kom Herman Geelmuyden inn med en høy fot mot Kristian Eriksen.

Dommer Sigurd Kringstad ga gult kort til Stabæk-spilleren. Situasjonen ble sjekket av VAR for mulig rødt, men ble stående.

Selv mener Geelmuyden at gult var greit.

– Det kan hende, men når det er en sånn situasjon hvorfor går ikke dommeren bort til kamera? Det er da han må gå bort, sier Eriksen til TV 2 i pausen.

– Jeg synes sånne situasjoner må dømmes på. Han treffer ganske tydelig her. Når man ikke går inn på det engang kan du skrote VAR for min del, ass, sier Eriksen til TV 2 i pausen.

Han ønsket at dommeren skulle se situasjonen på nytt på en VAR-skjerm langs sidelinjen, såkalt on field review.

Se situasjonen her:

– Hva sa du til dommeren?

– Jeg spør om han kan gå å se på situasjonen, det er det eneste jeg forlanger. Det kan være at det er gult kort, men han kan i hvert fall se på det, da, fortsetter han.

SNAKKET SAMMEN: Moldes Kristian Eriksen og hoveddommer Sigurd Smehus Kringstad i diskusjon under kampen mot Stabæk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I fotballxtra forstår TV 2s eksperter hvorfor spissen reagerer.

– Jeg skjønner at Molde-benken er frustrert over at de ikke får rødt kort i den situasjonen. Jeg mener dommeren kan gi begge (gult eller rødt kort), men det kan ikke være formildende at han treffer skulderen og ikke halsen eller kinnet, sier Jesper Mathisen.

– Det er små marginer der at han løper en risiko for å få det røde kortet der. Dommeren sto godt plassert og VAR-teamet har sett utallige repriser, fortsetter eksperten.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt mener dommeren selv burde sett den på nytt.

– Nå ligger listen veldig høyt for at dommeren skal se på skjermen. Dette er en type situasjon som dommerne burde få anledning til å se på, mener Thorstvedt.