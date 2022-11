Enorm thriller – Sandefjord sikret kvalik på overtid: – Et drama som var vel tøft

Etter et enorm kvalik-thriller kunne Sandefjord slippe jubelen løs for kvalik-plass. Foto: Trond R. Teigen

KBK - Jerv 1-1 | Sandefjord - Haugesund 2-2

Saken var klar: Kristiansund måtte ta poeng mot Jerv - samtidig måtte Sandefjord tape for Haugesund dersom Christian Michelsens KBK skulle sikre kvalik-plass.

Det så lenge ut til å gå veien da Sandefjord lå under 1-2 med minutter igjen på klokken på Komplett Arena.

Men på overtid utlignet William Kurtovic og sørget dermed for at håpet om Eliteserie-spill også neste sesong lever for Sandefjord som nå skal spille kvalik.

– Nå er det lettelse. Vi brukte utrolig lang tid for å få det til. Vi snakket om det på forhånd at vi måtte stå på helt inn, og gjør du det får du ofte flaksen du fortjener. I dag hadde vi i hvert fall litt flyt og marginer med oss på slutten, så det ble et drama som var vel tøft, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til TV 2.

– Dette er veldig ille

Kristansund rykker direkte ned sammen med Jerv.

– Dette er veldig ille. Alle er nedfor, naturligvis. Sånn er det når sånne ting skjer. Man har ikke ord for hvordan dette kunne skje. De (Sandefjord) lå under 0-2 i det 88. minutt. Vi burde vunnet her, vi kunne klart det. Men når det var 1-1 her og 0-2 der, så tar vi ingen sjanser, sier KBK-målscorer Brynjólfur Willumsson til TV 2.

– Vi trodde dette gikk veien, for vi hørte ingenting. Så plutselig er klokken 90 pluss noen minutter og vi blir fortalt at det er 2-2 i Sandefjord og at vi trenger en scoring. Det er vanskelig å gjøre noe da, utdyper Willumsson.

KBK på kvalikplass til pause

KBK fikk en kalddusj da Mikael Ugland sendte Jerv i ledelsen allerede etter syv minutter. Men et kvarter før pause sørget Willumsson for utligningen, og med Haugesund allerede i 2-0-ledelse over Sandefjord kunne KBK gå til pause med kvalikplassen på vei ned i lommen.

Men spenningen levde hele veien inn. Like før full tid reduserte nemlig Harmeet Singh for Sandefjord, før Kurtovic altså utlignet på overtid.

