– En grunn til at jeg har hørt det mange ganger før

SLÅENDE LIKE: Nicholas D'Agostino og Andy Carroll Foto: Bjarte Fossfjell/Scanpix/montasje

Etter seks måneders på intens spissjakt har Viking omsider funnet mannen de håper skal erstatte tidligere toppscorer Veton Berisha.

Australieren Nicholas D'Agostino ankom Stavanger i helgen, og mandag gjennomførte angriperen den medisinske sjekken og skrev under på en fireårskontrakt med Viking. 24-åringen er hentet fra den australske toppserieklubben Melbourne Victory, hvor han scoret 13 mål på 38 kamper på to sesonger.

– Det er en klubb med stor historie, og det var en av årsakene til at jeg kom hit, sier Nicholas D'Agostino til TV 2 etter å ha vist seg frem på sin første Viking-trening i regnværet i Stavanger tirsdag formiddag.

– I tillegg hjelper det at de har en annen spiller fra Australia her, Gianni Stensess. Han har fått meg til å føle meg komfortabel og har hjulpet meg i starten her, bedyrer Berisha-erstatteren.

Ambisjonene til angriperen i norsk fotball er store. Målet er å bruke Viking som springbrett til en større klubb. Drømmen er å en gang få prøve seg i Premier League.

– Ja, som fotballspiller vil du alltid spille på det høyeste nivået. Det er et stort steg for å spille i Europa. Men nå vil jeg først og fremst komme hit å spille godt og bidra til at Viking vinner kamper, poengterer han.

MØTTE TV 2: Vikings nye spiss Nicholas D'Agostino. Foto: Bjarte Fossfjell

Slående likhet med Carroll

Etter ankomsten til Viking har mange bitt seg merke til likhetene mellom D'Agostino og den tidligere Premier League-profilen Andy Carroll, som tidligere markerte seg med scoringer for klubber som Newcastle, Liverpool og West Ham.

D'Agostino innrømmer at han ofte blir minnet om likhetene med Carroll – både når det gjelder utseende, og ikke minst ferdighetene på banen.

– Ja, jeg har hørt det mange, mange ganger. Kanskje er det mest på grunn av håret, ler D'Agostino om likhetene med Carroll, før han fortsetter:

– Carroll er en spiller som fikk en stor karriere i Premier League. Å bli sammenlignet med ham er helt fint for meg. Jeg er ikke like høy som ham, men han liker å vinne duellene i boksen, og det gjør også jeg. Vi har også mye av de samme avslutningene. Så det er et kompliment å bli sammenlignet med ham, sier Vikings nye spiss, før han slår fast:

– Han spilte i Premier League i mange, mange år og fikk en strålende karriere. Jeg håper at jeg en gang kan gjøre det samme.

FØRSTE TRENING: Nicholas D'Agostino trente for første gang med Viking tirsdag denne uken. Foto: Bjarte Fossfjell

Finstuderer Braut Haaland

Andy Carroll er imidlertid ikke den eneste angriperen Vikings nysignering har fulgt tett. Angriperen, som er landslagsspiller for Australia, beskriver seg selv som en skikkelig «fotballfanatiker».

For etter trening og kamper ser han nesten alt av sport på TV, og samtlige kamper fra Premier League.

I Premier League er det spesielt én norsk spiller han finstuderer nøyere enn de andre: Manchester Citys toppscorer Erling Braut Haaland.

– Erling Braut Haaland er en «freak». Han har scoret 25 mål på 19 kamper hittil. Det er helt sprøtt. Jeg liker å se ham spille. Jeg gjør research og ser hvordan Braut Haalands bevegelser og de tingene der kan hjelpe meg i mitt spill, konstaterer D'Agostino.

Og legger til:

– Jeg kan lære mye av Braut Haaland. Han er stor og kraftfull. Jeg er ikke like stor, men jeg er rask og kraftfull og noen aspekt av mitt spill er likt hans. Det er selvsagt ikke en rettferdig sammenligning, men jeg prøver å plukke små ting fra Braut Haaland som kan hjelpe meg å forbedre mitt spill, poengterer han.

Føler ikke presset

Tirsdag ble som kjent Vikings tidligere toppscorer Veton Berisha klar for Molde, etter å ha spilt kun snaue seks måneder i svenske Hammarby. D'Agostino vet at fansen forventer at han skal erstatte Berisha, men understreker at det er ikke han ikke bruker mye tid på å tenke på.

– Nei, det er ikke noe jeg tenker på. Veton gjorde mye bra for klubben, men jeg har åpenbart min egen stil og er kommet hit for å gjøre min jobb. Jeg tenker først og fremst på å komme hit og vise fansen hva jeg er i stand til på banen, slår angriperen fast.

– Så du føler ikke presset?

– Nei, jeg har presset på meg hver dag, og føler ikke noe press med tanke på hvem som spilte her før meg. Jeg er kommet hit for å spille bra, og hjelpe laget mitt. Det finnes mange måter å hjelpe laget mitt på, enten ved å score mål, bidra med assist og rett pasning på rett tid, svarer Vikings nye midtspiss.