Emille Barons norske «familie»: – Veldig trist

Tidligere styreleder i Lillestrøm, Per Mathisen, tok Emille Baron inn i familiens hjem. Nå håper han at LSK-supporternes mobilisering vil gi Baron og familien hans et bedre liv.

TETTE BÅND: Emille Baron ble tatt under vingene til Per Mathisen og konen hans Ayna. Her fra Pers 50-årsdag. Foto: Privat.

– Hei, «papi!» Jeg ville bare fortelle deg at du har blitt bestefar nå.

Telefonsamtalen fra Sør-Afrika har brent seg fast i minnet til Per Mathisen.

Det var Emille Baron som ringte ham. Han hadde nettopp blitt far for første gang. Han ønsket å fortelle det til nordmannen som stod ham tettest.

Mannen som hadde tatt seg av ham i Norge. Mannen som reddet ham fra flere skandaler. Og ikke minst, mannen som tok ham inn i sin egen familie.

For da det stormet som verst rundt Emille Baron, var det som regel daværende styreleder i Lillestrøm Sportsklubb, Per Mathisen, som ble redningen.

VIKTIG MANN FOR LSK: Per Mathisen har vært en viktig støttespiller for Lillestrøm i en årrekke. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han legger ikke skjul på at Baron likte å ha det moro, noe som flere ganger resulterte i negative avisoppslag.

«Baron straffes for bråk på byen» og «Baron i trøbbel» er bare noen av titlene som ble skrevet i norske aviser.

Det var hjemme hos ham, konen Ayna, barna Yvonne og Morgan, samt hunden Cindy, at Emille Baron fant roen.

Mathisen følte et ansvar for den unge keeperen. Han var jo tross alt kun 19 år gammel da Lillestrøm hentet ham fra Sør-Afrika.

– Etter hvert ble forholdet mellom Emille og familien vår så tett at han bodde hos oss en periode. Han feiret også jul med oss et år. Vi forsøkte å inkludere ham, sier Mathisen til TV 2.

– Han kalte barna våre for søster og bror.

FAMILIEN: Emille Baron sammen med Per Mathisens barn Yvonne og Morgan. Hunden Cindy har også lurt seg med på bildet. Foto: Privat.

Mathisen hjalp også Baron med å kjøpe seg hus og ta kjøretimer.

I tolv år var Mathisen styreleder i Lillestrøm. Han har også vært en av klubbens viktigste økonomiske støttespillere de siste 20 årene.

Gjennom sitt selskap Åkrene Mekaniske Verksted har han sponset klubben i en årrekke. Han har også finansiert flere spillerkjøp og brukt store summer på klubbens treningsfasiliteter.

VARME: Det var hjemme hos familien Mathisen at Emille Baron fant roen. Her sammen med Ayna og hunden Cindy, som Baron kalte for Lion. Foto: Privat.

– Veldig trist

I likhet med resten av Fotball-Norge våknet Per Mathisen lørdag opp til TV 2s sak om hvordan livet til Baron er i dag.

Han var klar over at den tidligere LSK-helten har slitt, men han visste ikke hvor ille det faktisk stod til med ham.

– Det er veldig trist. Jeg har blitt litt informert om situasjonen hans, men det er noen år siden sist. Det er bare synd og trist, sier Per Mathisen til TV 2.

– Han var en god gutt og det tror jeg fremdeles at han er. Jeg er nødt til å si at bildene jeg så i saken, de var tøffe å se.

FORANDRET: – Han var en atlet. Emille var ikke blant dem som trente mest, han var et naturtalent, sier Per Mathisen om Emille Baron. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han er rørt over hvordan LSK-miljøet raskt mobiliserte og fikk i gang en spleis for Baron. Mathisen har selv bidratt med en betydelig sum.

Klokken 19.00 lørdag var det samlet inn over 600.000 kroner til den tidligere LSK-keeperen og familien hans. Penger LSK og Kanari-fansen sammen skal sørge for at kommer frem.

– Det sier veldig mye om LSK-miljøet, men det sier også veldig mye om Emille sin status i klubben. Jeg har gitt litt selv også. Jeg brukte en del penger på den gutten når han var her, men det var ingen tvang i det. Det var noe vi hadde lyst til, vi syntes han var en kjempefin gutt, sier Mathisen.

BESØK: TV 2 besøkte Emile Baron i Johannesburg i februar. Foto: Frode Hoff / TV 2

Håper Baron forstår at mange tenker på ham

Da TV 2 møtte Baron i Johannesburg i februar, fortalte han åpenhjertig om perioder med depresjon og forsøk på å ta sitt eget liv.

Mathisen håper engasjementet kan gjøre livet til Baron og familien hans enklere.

– Jeg håper at Emille forstår at det er mange som tenker på ham og bryr seg. Jeg håper han kan tenke på at han har to sønner, som han kanskje kan få en litt bedre mulighet til å følge opp, og være en god far for.

– Det er viktig at han ser at han har gode venner i LSK-miljøet og de han har møtt på sin vei.

KLUBBHELT: Emille Baron fikk plass i mange LSK-hjerter i perioden han spilte for gultrøyene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fikk NM-sølvet til Baron

Mathisen har minnet fullt av Baron-historier, men det er noen øyeblikk som skiller seg ut.

Blant annet da LSK tapte cupfinalen og fikk utdelt sølvmedaljer.

– Han kom bort til meg og sa at jeg skulle ha medaljen. Han mente at han aldri hadde fått den medaljen om det ikke var for meg, sier Mathisen, som fortsatt har medaljen hjemme.

Han husker også veldig godt da Baron kom og sa til ham at han ikke kunne bli lenge i Lillestrøm.

– Hans store drøm var å spille for Liverpool. Det uttrykte han ganske tydelig for oss, at han ikke kom til å bli lenge i Lillestrøm, på grunn av det.