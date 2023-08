Eliteserieprofilen fratatt kapteinsbindet: – Spesielt

– Kevin skal videre etter sesongen, så det er mer for å ta den byrden vekk fra ham. Prøve å få frigitt litt energi sånn at han skal slippe å svare på klubbens vegne. Så kan han tenke på seg selv de ti siste kampene. Jeg håper det gir litt ekstra energi til «Pete» (Peter Therkildsen), som er kaptein nå.

Det sa FKH-trener Jostein Grindhaug til TV 2 etter 0-0 i Sandefjord på spørsmål om hvorfor Kevin Krygård ikke var arabernes kaptein i hvalfangerbyen.

RØDT KAPTEINSBIND: Haugesunds Kevin Krygård med kapteinsbindet mot RBK i en tidligere kamp denne sesongen. I bakgrunnen kan man skimte den sylferske FKH-kapteinen, Peter Therkildsen. Foto: Ole Martin Wold

Den rutinerte treneren avga samme forklaring til Haugesunds Avis.

– Jeg har aldri gitt uttrykk for at jeg trenger det

– Det har vært en rar uke. Jeg fikk flere av de samme grunnene som han ga i lokalavisen: At det skulle frigi energi og gi energi til «Pete», innleder Krygård dagen derpå, der restitusjonstrening står på blokka.

Krygård innrømmer at han stusser på forklaringen til Grindhaug.

23-åringen fikk beskjed om vrakingen onsdag og spilte riktignok hele kampen for Haugesund, som befinner seg 12. plass - fire poeng foran Stabæk på direkte nedrykksplass.

Bæringene har riktignok to kamper mindre spilt enn FKH.

– Therkildsen er en god mann å stille seg bak, men det friga ingen energi hos meg. Ut ifra grunnen jeg fikk, skulle det ta bort en byrde hos meg og gi meg energi. Jeg har aldri gitt uttrykk for at jeg trenger det, sier Krygård og understreker at vrakingen ikke er verdens undergang.

– Hvordan har kommunikasjonen vært med Jostein og trenerteamet?

– Begrunnelsen jeg fikk var at jeg skulle få energi av avgjørelsen. Jeg synes det var spesielt med tanke på den tøffe situasjonen jeg sto med laget gjennom hele fjorårssesongen. Hadde de sagt at grunnen var at jeg ikke skal være her neste sesong, så hadde det vært mer forståelig.

Kontrakten hans går ut etter sesongen. Slik Grindhaug altså sier, så planlegger Krygård fremtiden en annen plass.



– Hvor går ferden videre?

– Ingen kommentar. Jeg har dialog med agenten min. Men fokuset mitt er i FKH.

Situasjonen til Krygård er ikke unik i FKH-garderoben. Det er allerede klart at Mads Sande spiller for Brann neste sesong. Også hans kontrakt løper ut ved sesongslutt.

BÆREBJELKER: Mads Sande og Kevin Martin Krygård (bak) spiller etter alle solemerker IKKE i Haugesund neste sesong. Foto: Jan Kåre Ness

Kommer med lovnad

Men Krygård kommer med lovnad i forkant av Deadline Day, førstkommende torsdag. Da er det siste frist for eliteserieklubbene å hente nye spillere.

– Jeg blir i Haugesund ut sesongen.



