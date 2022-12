Eliteserien-leder reagerer: – Det er en skam

Spilleplanen for 2023 blir presentert. Se fredag kl. 14.00 på TV 2 Sport 2 og tv2.no!

På Haugesund Sparebank Arena legges nå en ny gressmatte til neste sesong. Kunstgress rulles ut på banen, men til våren er det naturgress som skal gro frem på hjemmebanen til FK Haugesund.

– Akkurat nå er det en kunstgressmatte som er sydd inn i en bomullsduk. Det er ikke tett kunstgress, men etter hvert skal det gro gress gjennom, sier daglig leder i FKH Martin Fauskanger.

– Til slutt får vi en bane som inneholder mellom 90 og 95 prosent gress, mens resten er kunstgress.

UFERDIG: Under den hvite duken skal gresset få spire og overta kunstgresset. Foto: FK Haugesund

Dette er et såkalt hybridgress, som kun finnes på Lerkendal og Ullevaal fra før av i Norge.

FKH har alltid spilt på gress, men etter ti år med samme matte var det på tide å skifte ut. Banen fikk stygge sår etter sklitaklinger, og røttene til gresset nådde ikke ned til den gamle torven etter mye sanding over årene.

– Hvorfor valgte dere hybridgress?

– Det er mest slitesterkt, og er godt tilpasset det våte klimaet. Man kan nesten ikke legge merke til at det har vært aktivitet når vi har kjørt over med oppsamler etter kamp, og vi får mye mindre tråkking etter kamper. Dette er en god og fast bane å spille på, sier han.

Neste sesong er det bare fem lag i Eliteserien som skal spille på naturgress - FKH, Brann, Rosenborg, Sandefjord og Lillestrøm.

– Hvorfor tror du det ikke er flere som kaster seg på hybridgress?

– Jeg vet faktisk ikke. Det har jo ikke vært så utbredt. Men vi mener at fotball skal spilles på gress, og for oss var det ikke et annet alternativ. Dette er et underlag for fremtiden.

– En skam

Med det nye underlaget kan aktiviteten økes, slik at laget kan legge noen av treningene på stadion. Nå skal også banen være i god stand mellom april og desember - mot mai og september med det gamle gresset.

Han syns det er trist at ikke flere gjør som Haugesund.

– Det er en skam at baner sør for Trondheim spiller på noe annet enn naturgress.

I Stabæk spilles det per nå på naturgress, men straks er det slutt. Før 2024-sesongen legges det kunstgress på Nadderud. Samtidig planlegges det for nye Nadderud Stadion.

FOREGANGSKLUBB: FK Haugesund er bare den andre klubben i Eliteserien som legger gresset. Foto: Jan Kåre Ness

Der er det først og fremst politikerne som skal avgjøre hvordan det nye stadionet, men tilhørende anlegg, skal bli. Derfor vil ikke nødvendigvis klubbens ønsker for A-lagene bli hørt.

– Det er et sterkt ønske om at det blir brukt, og derfor er det per nå planlagt kunstgress. Men viser det seg at hybridgress er vel så bra, så er det ikke utenkelig at det kan være et alternativ, sier daglig leder Jon Tunold.

Uenigheter

Fauskanger i FKH sier at det har vært en fordel for klubben i spillerlogistikk at de er et «gresslag».

– Christos Zafeiris kom til oss fordi vi spilte på gress. Og vi opplever at klubber i Europa ser på om spillere har spilt på kunstgress eller ikke.

Det er ikke Tunold i Stabæk med på.

– Jeg er helt uenig. Jeg hører noen sier det, men hvis man ser på historikken, så er det faktisk kunstgresslag som får solgt spillere. Molde, Bodø/Glimt, Sarpsborg og Strømsgodset for eksempel. Mens «gresslag» som Brann og Rosenborg ikke har solgt mye.

Han forstår heller ikke påstanden om at det er en skam at det spilles toppfotball på kunstgress i Sør-Norge.

– Det må han bare mene mye om. Det er ikke skam i det hele tatt. Jeg skulle gjerne hatt flere gressbaner, men det blir ofte kaldere og regner mindre på Østlandet, sier han tilbake.

Kunstgress-tirade

Ifølge Bergensavisen har Brann vurdert samme alternativ som FKH, men syns det var for mye usikkerhet rundet akkurat denne typen.

Styremedlem Per Arne Flatberg håper de finner et annet type hybridgress som de skal presentere for klubbmedlemmene i høst.

Tidligere i år var Ståle Solbakken svært kritisk til alle klubbene som spilte på kunstgress.

– Kunstgress er et annet spill enn på gress, og det som er tilfellet i Norge nå er at mange har dårlige baner i tillegg. Jeg skjønner ikke at dette er av interesse, sa landslagssjefen, og kalte både klubbledere, trenere og journalister for slappe i tilnærmingen til underlag.

STRAKS BYTTE: Om ett år fjernes gresset på Nadderud. Da blir kunstgress det nye underlaget. Foto: Beate Oma Dahle

Viking svarte på tiltale, og begrunnet valget med blant annet at omlegging til kunstgress har ført til økt brukstid.

– Vi tror også færre talenter ville fått nok timer ved gress kontra kunstgress. Inntektene fra kunstgresset gir oss mulighetene til å styrke spiller- og trenerutviklingen vår, som vi igjen håper skal gi oss enda bedre spillere i fremtiden, sa daglig leder Eirik Bjørnø.

Også i Molde har det vært uaktuelt med naturgress.

– Og så er det et pengespørsmål. Det er begrenset med treningsfasiliteter utenom stadion. Det ville vært en stor prosess med mye penger for å få et treningsanlegg, uttalte administrerende direktør Ole Erik Stavrum.