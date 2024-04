Ekspertenes dom: Dette er de beste signeringene

TV 2s eksperter Jesper Mathisen og Yaw Amankwah har lagt hodet på blokka.

De har plukket ut tre spillere hver som de mener er de beste kjøpene gjort av klubbene i Eliteserien dette overgangsvinduet.

De fikk ikke velge spillere som er på lån, noe som gjør at spillere som Jens Petter Hauge ikke er inkludert i listene deres.

Yaw Amankwahs tre utvalgte:



1. Mats Møller Dæhli

– Han er en helt egen type sekser. I tillegg til fotballforståelse har han dribleegenskaper som veldig få midtbaneanker har.

2. Jostein Gundersen

– Glimt har vært fantastisk god til stort sett alt, men å forsvare seg mot innlegg imot, har vært en stor svakhet. Der passer Jostein Gundersen perfekt inn. Det han viste mot Ajax viser at han har et format inne, som også kan gjøre ham aktuell for landslaget på sikt.

3. Sondre Ørjasæter

– En bohem og artist som passer inn i det litt frie regimet til Stefan Billborn.

MAGIKER: I Eliteserien-debuten fikk Sondre Ørjasæter vist hvilket repertoar han innehar. Foto: Carina Johansen

Amankwah trekker også frem én joker.

Moldes polske keeper Albert Posiadala.

– Det er kanskje ikke de største forventningene til ham, men det jeg hører fra Molde er at han har levert helt vilt på trening. I enkelte treninger har det vært umulig å score på ham, han har visst vært helt ellevill, sier Amankwah.

Jesper Mathisens tre utvalgte:

1. Mats Møller Dæhli

– Han er også min nummer én, på grunn av tingene Yaw allerede har nevnt.

2. Sondre Ørjasæter

– Jeg har ham én plass høyere enn Yaw.

3. Anton Logi Ludviksson

– Han har vært veldig god i vinter og er ekstremt viktig i måten nye FK Haugesund skal spille på. Legg merke til den litt hengslete karen på midtbanen til FKH, sier Mathisen.

JUBEL: Anton Logi Ludviksson (i midten) var god da FK Haugesund vant serieåpningen mot Odd. Foto: Trond R. Teigen

Under TV 2s Deadline Day-sending var det 1097 seere som stemte på hvem de mener er vinterens kjøp.

Den konkurransen vant Mats Møller Dæhli enkelt, med hele 42,1 prosent av stemmene.

– Jeg tenker det er et bevis på at det finnes mange kompetente mennesker der ute, sier Jesper Mathisen.

TV 2 valgte ut ti spillere: