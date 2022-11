Ekspertene utpeker årets spiller: – Ekstraordinært

15 scoringer og ni målgivende pasninger på 13 kamper.

Det er den utrolige statistikken til Casper Tengstedt etter overgangen fra Horsens til Rosenborg i begynnelsen av august.

– Det er nesten ikke mulig å levere bedre. Han har vært fenomenal, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Se alle målene i videovinduet øverst!

Mathisen og TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah har sammen kåret Tengstedt til årets spill i Eliteserien.

– Det betyr at jeg har gjort det godt og bidratt for laget. Det gjør meg glad, for det er mange andre spillere i Eliteserien som har gjort det bra, sier Casper Tengstedt til TV 2.

Rekdal: – Fortjent

Tengstedt får utmerkelsen til tross for kun en halv sesong i Eliteserien.

HYLLES AV SJEFEN: Kjetil Rekdal (t.h.) støtter TV 2s eksperter i at Casper Tengstedt har vært årets spiler i Eliteserien. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det er litt ekstraordinært, men jeg mener det er fortjent, for han leverer hver eneste uke. Antall målpoeng og snittet er fantastiske tall. Så må vi ikke glemme at han har spillere rundt seg som setter ham i gode posisjoner, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til TV 2.

Markus Henriksen er også mektig imponert over lagkameraten.

– Det er vanvittig imponerende. Uten å bli historieløs tror jeg ikke det er mange som har de tallene og prestasjonene på så kort tid, så det er bare å ta av seg hatten og si «well done» for det han har prestert. Han har absolutt gitt oss det lille ekstra og vært en stor bidragsyter. Jeg håper vi kan nyte ham et par år til, sier RBK-kapteinen til TV 2.

Tengstedt innrømmer at han er litt overrasket over RBK-starten.

– Jeg hadde nok ikke trodd jeg skulle ha dette antallet mål og målpoeng, så det har gått over all forventning, men jeg håpet å bidra, for kulturen er ikke så annerledes, og jeg kom til en formasjon fra før, sier Tengstedt.

NY FAVORITT: Casper Tengstedt har satt fyr på Lerkendal i høst. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sikret medaljeplass

Rosenborg er sikret medalje i Eliteserien denne sesongen. Før siste runde ligger trønderne ett poeng bak Bodø/Glimt på sølvplass.

– Tengstedt har sørget for at Rosenborg tar medalje. Han har satt fyr på Lerkendal igjen og han har gitt supporterne troen igjen. Det ender med en fin-fin Rosenborg-sesong, og det er noe veldig spennende å bygge på videre inn mot neste år, sier Jesper Mathisen.

Bodø/Glimts midtbanespiller Hugo Vetlesen var nærmest Tengstedt i kåringen.

– Sesongen til Vetlesen har vært veldig, veldig bra. Det er selvfølgelig også flere Molde-spillere som har vært veldig viktige for måten de har vunnet på. Vi kunne selvfølgelig valgt en spiller fra Molde. Der har det vært mange som har levert på et veldig høyt nivå, så det er ikke én som har stukket seg veldig bra. Det samme gjelder med Bodø/Glimt, der Vetlesen har vært best, men ingen når opp til Tengstedt, sier Mathisen, før han legger til.

– Han har vært årets spiller, selv om han kun har spilt en halv sesong. Det sier egentlig alt om det han har levert.

Rosenborg avslutter sesongen hjemme mot Sarpsborg søndag.