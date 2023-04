Ekspert reagerer på svarene: – Kan bli en farlig sesong

TV 2 Play: Reaksjoner på Eliteserien-runden i Fotballkveld.

Etter at samtlige av kampene i 3. runde er spilt i Eliteserien er det spesielt to situasjoner som har blitt en stor snakkis.

RBK-spiller Markus Henriksen fikk knottene til Filip Ottosson plantet i hodet. Det ble gult kort, og avgjørelsen ble ikke gjort om etter VAR-sjekken – til ekspertenes store forskrekkelse.

I kampen mellom Stabæk og Haugesund, som pågikk samtidig, ble Kevin Krygård utvist for en lignende situasjon etter en VAR-sjekk.

Se begge situasjonene i vinduet under:

Nå forklarer dommersjef Terje Hauge situasjonene.

– Det er slik at dommerne dømmer kampene der ute og vi som VAR vurderer hver enkelt situasjon. På Nadderud kan vi ikke støtte dommerens avgjørelse, og vi må si ifra at han må komme på skjermen og se situasjonen på nytt igjen med tanke på strak fot, knotter og treffpunkt og ikke var i nærheten av ballen, sier Hauge til TV 2.

Der ble det omgjort fra gult til rødt kort. På Lerkendal ble det altså ikke omgjort.

– Dommeren mener at han treffer ballen og har intensjon om å treffe ballen og han står stille. Det er elementer her som gjør at VAR kan støtte dommeren som vurderer dette til hensynsløst og gult kort, sier Hauge.

Han fortsetter:

– Det er klart at teknisk sett, med stillbilder til hjelp, så er dette rødt kort. Samtidig skal ikke VAR her inne dømme fotballkamper, vi skal støtte dommeren hvis det er mulig å støtte dommeren, sier han.

– Det er elementer her som kan diskuteres og elementer her vi kan støtte dommeren på. Og VAR har ikke noe nytt å fortelle dommeren ute på banen. Så tar vi med denne hendelsen her til vurdering, om vi skal justere litt på listen og måten vi angriper en situasjon på. Jeg skjønner veldig godt at fotballen forventer rødt kort på en slik situasjon, understreker Hauge.

Forstår ikke frikjennelsen

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke imponert over svaret fra dommersjefen.

– Jeg forstår ikke hvordan argumentene han og Hagenes kommer med skal frikjenne Ottosson for rødt kort. Henriksen står helt oppreist og får knottene i øvre del av ansiktet.

Han fortsetter:

– Hvis det skal være slik at det der bare er gult kort, kan det bli en farlig sesong for spillere i Eliteserien. Han blir regelrett stemplet i ansiktet, og når de da forsvarer avgjørelsen slik de gjør er de mer opptatt av å forsvare seg selv enn å forsvare spillerne – som tross alt er jobben deres.

REAGERER: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dommer Kristoffer Hagenes stod på at det gule kortet var riktig da TV 2 snakket med ham etter søndagens kamp.

– Men jeg mener det absolutt er en interessant situasjon, som man kan diskutere om det skulle vært rødt, men jeg mener vi står fint på gult i forhold til at vi har mange kriterier som taler for det gule, sa Hagenes.

Dommeren hadde sett situasjonen på ny.

– Det vi ser er at Sandefjord-spilleren spiller på ball, intensjonen er å spille på ball og så er det et treffpunkt som er på hodet. Vi ser at det er en bøyd fot fra Sandefjord-spilleren som er et viktig kriterium, hadde det vært strak fot så er vi mer på det røde, sier dommeren.

OMSTRIDT: Kristoffer Hagenes' valg i kampen mellom Rosenborg og Sandefjord skapte full debatt. Foto: Jan Kåre Ness

– Når en har VAR tilgjengelig her, er dette en situasjon en kan og kanskje bør benytte seg av det?

– Disse kriteriene vi hadde snakket om, hadde alle tikket inn på at dette var et rødt kort, hadde VAR grepet inn med en gang. Men her faller de raskt ned på at her er det ikke er kriterier nok til et rødt kort, svarte han.

Brann-trener Eirik Horneland sier seg enig når TV 2 spør om ikke de forskjellige situasjonene gjør det vrient for spillere og trenere å forholde seg til regelverket.

– Samtidig er VAR akkurat kommet, så vi må gi det litt tid. For meg er det to klink røde kort, og jeg skulle ønske at det var klink rødt i begge situasjonene. Så hadde vi sluppet å diskutere, melder Brann-treneren som gjest i Fotballkveld.

