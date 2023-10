Dyster VIF-spådom

Med fire serierunder igjen så blinker varsellampene for Geir Bakke og Vålerenga.

Etter 1-3-tapet mot Rosenborg befinner hovedstadsklubben seg på kvalikplass – to poeng over Sandefjord på femtendeplass og direkte nedrykk.

– Jeg skjønner godt at Geir Bakke, Stefan Strandberg og resten av Klanen er stresset, for dette kan fort ende med både kvalik og direkte nedrykk for Vålerenga.



Det sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen under TV 2-programmet «Fotballkveld.» Han ser en skremmende trend hos Oslo-laget.

– Mot Lillestrøm sist så de engstelige ut. Det synes jeg de til tider så ut i kveldens kamp – høye skuldre, og få spillere som spiller opp mot sitt nivå.



Bakkes dom

I etterkant av kampen fikk VIF-trener Geir Bakke spørsmål om hvor mange poeng han tror laget hans trenger for å sikre plassen.

– Jeg har reflektert at vi bør ha to seiere og to avgjorte, eller tre seiere på de siste fire. Da må vi skru opp turtallet, sa han til TV 2 etter kampslutt.



TRENGER POENG: Vålerenga-trener Geir Bakke er undre press. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nå venter Sarpsborg (B), Stabæk (H), HamKam (B) og Tromsø (H). Fredrik Oldrup Jensen legger ikke skjul på viktigheten av kampene.

– Nå blir det egentlig fire cupfinaler for oss. Det er klart at de kampene mot de rundt oss på tabellen blir ekstra viktige.

– Har du tenkt noe rundt hvor mange poeng dere trenger?

– Nei, det er vel ikke noe fasitsvar på det. Vi bør vel hvert fall ha over tretti poeng dersom man ser det historisk. Vi må plukke poeng, konstaterte han.

RUTINERT: Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen (midten) under kampen mot RBK: Foto: Beate Oma Dahle

Klar tale: – Ender på kvalik

Mathisen mener kampprogrammet til Vålerenga ser tøft ut.

– Jeg tror de ender på kvalik, er hans spådom.

Kollega Erik Thorstvedt trekker imidlertid fram et aspekt som kan slå positivt ut for Geir Bakkes menn i kampen mot nedrykk.

– Det å ha HamKam og Stabæk er tross alt en positiv ting: Du kan styre det selv i de kampene, mener han.

Vålerenga er ligaens svakeste hjemmelag. Det reflekterte Geir Bakke rundt etter RBK-kampen.

– Når man teller opp etter en sesong, så handler det til syvende og sist om kvalitet, og hvordan man har klart å utføre ting – både som lag og individuelt. Hvordan man står sammen som et lag – med soliditet.

– Den soliditeten har vi ikke hatt, mener han.

– Hva handler det om?

– Vi glimter bra i perioder, og spiller bra fotball, men det skal så veldig lite til før motstanderen straffer oss, så da taper man fotballkamper, sa VIF-treneren til TV 2 etter tapet mot Rosenborg.