Drømmescoring i ny Glimt-triumf: – Et spesielt øyeblikk

LILLESTRØM (TV 2): Patrick Berg sto for kampens øyeblikk da Bodø/Glimt herjet med Lillestrøm.

Lillestrøm - Bodø/Glimt 0-5

De to forhåndsfavorittene til å vinne årets eliteserie, har begge fått en kjempestart på sesongen.

For etter at Molde slo nyopprykkede Kristiansund, fulgte fjorårsmester Bodø/Glimt opp med en overbevisende seier over Lillestrøm på Åråsen.

Der Patrick Bergs langskudd tidlig i annen omgang var det ubestridte høydepunktet.

– Mot Fredrikstad var han en ryddegutt, men ellers er han en strateg. Og han er en strateg som varter opp med noen vanvittige scoringer i løpet av en sesong. Denne er jo fra 35 meter, lød det fra ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

Se den vanvittige scoringen:

– Det var et spesielt øyeblikk, fortsatte han.

Landslagsspillerens drømmemål ga nordlendingene en komfortabel 2-0-ledelse, som til slutt skulle bli en 5-0-seier.

– Jeg kjente med en gang at jeg traff ganske godt, så det var bare å håpe at den var så bra som den kjentes ut. Og det var den, heldigvis, sier Patrick Berg til TV 2.

Dermed står både Glimt og Molde med ni poeng, full pott, etter sine tre første kamper. Neste helg møtes de to klubbene til et toppoppgjør på Aspmyra.

– De siste fem årene har både vi og Molde prestert veldig godt. Molde ser nok en gang ut til å være veldig solide, selv om jeg ikke fikk sett kampen deres i dag. De er et godt fotballag, men det er vi også, sier Berg.

Tidlig Glimt-mål

På Åråsen fikk Glimt en svært god start på kampen, da Jostein Gundersen slo en tilnærmet perfekt pasning inn i bakrom etter ti minutter.

Slovenske Nino Zugelj tok med seg ballen, plasserte den i lengste hjørne og sendte bortelaget i ledelsen.

SCORET DET FØRSTE: Nino Zugelj satte i gang målshowet på Åråsen. Foto: Javad Parsa

– Jeg liker å vise at jeg ikke kun kan forsvare meg, så det var deilig, sa Jostein Gundersen om den målgivende pasningen i pauseintervjuet med TV 2.

Til tross for ledelsen, var verken han heller assistenttrener Gaute Helstrup helt fornøyd med hvordan førsteomgang hadde forløpt.

Men i annen omgang løsnet det fullstendig.

Først ladet altså Patrick Berg kanonen fra rundt 30 meter og smalt inn 2-0-målet, så driblet Albert Grønbæk bort Lillestrøm-forsvaret og la på til 3-0 like etter.

– Nå herjer de på Åråsen, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween.

Målfest

Og de ga seg heller ikke med tre. Kvarteret før slutt vartet bodøværingene nemlig opp med en rask og effektiv kontring, som Håkon Evjen fikk æren av å avslutte.

I GANG: Både Kasper Høgh og Håkon Evjen scoret sine første mål for sesongen mot Lillestrøm. Foto: Javad Parsa

Målet var hans første etter returen til Bodø i vinter.

Men Evjen var ikke den eneste av vinterens stjernesigneringer som skulle presentere seg på Åråsen, for på tampen kranglet nemlig nyankomne Kasper Høgh inn sitt første Glimt-mål.

Dermed endte det med 5-0-seier til fjorårets seriemester.

– Jeg synes igjen vi viser at vi er veldig solide. Om det er en 5-0-kamp, det vet jeg ikke, for spesielt i første omgang lugget det litt. Men i andre omgang var vi smarte og gode, sier Berg.