Drømmemål sikret cupfinale: – En av de vakreste scoringene på norsk jord noensinne

Vålerenga - Bodø/Glimt 2-4

Fire minutter før slutt leverte Faris Pemi Moumbagna et eventyrlig saksespark som sendte Bodø/Glimt til cupfinale.

– Det er en av de vakreste scoringene på norsk jord noensinne. For et kunstverk, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Det er noe av det villeste jeg har sett uavhengig av land og liga, fortsatte Mathisen.



Lagkameratene måtte måpe av det de var vitne til.



VILL JUBEL: Faris Pemi Moumbagna omfavnes av Amahl Pellegrino etter den eventyrlige 3-2-seieren i cupsemifinalen mot Vålerenga. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Den 3-2-scoringen er noe av det sykeste jeg har opplevd på fotballbanen. Jeg visste at han var god, men jeg var ikke klar over at han hadde det i arsenalet, sier Glimt-kaptein Patrick Berg til TV 2.

– Jeg vet ikke hvor han tok den fra. Jeg tror at vi var like overrasket som lagkameratene, for alle måpte. For en scoring, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– Det er sånne mål man ser hvert fjerde år fra en spiller, sier Glimt-toppscorer Amahl Pellegrino til TV 2.

– Aldri trent på det

Bodø/Glimt vant semifinalen 4-2 etter at Adam Sørensen løp inn den siste scoringen i et tomt Vålerenga-mål på overtid.

– Det er ikke noe man kan øve på. Det er kanskje noen som gjør det, men jeg har aldri trent på det. Det skjedde bare, sier Moumbagna til TV 2 om kunstscoringen som sendte Bodø/Glimt opp i 3-2.

– Det var ren refleks. Jeg tenkte at jeg kunne prøve. Jeg traff rent, og det ble en bra avslutning, sier Bodø/Glimt-helten.

I finalen på Ullevaal lørdag 9. desember venter Molde.

– I fjor tapte vi mot Molde, og i mai kom vi ikke til finalen, så jeg er veldig glad for at vi er i finalen, sier Moumbagna til TV 2.

– Det er selvfølgelig gøy at vi møter Molde. Vi har lyst til å komme bedre ut av en ny cupfinal, men det er så mange kamper som skal spilles først, sier Knutsen.

Cupthriller

I en forrykende cupkamp tok ledelsen allerede i tredje spilleminutt. Patrick Berg spilte inn til Ulrik Saltnes, som dro seg innover og tuppet ballen forbi Jacob Storevik i Vålerenga-målet.

Bodø/Glimt-ledelsen holdt til det var spilt et kvarter. Magnus Riisnæs slo et nydelig innlegg til Christian Borchgrevink, som snek seg bak ryggen til Fredrik Bjørkan og serverte Andrej Ilic foran mål. Serberen kunne heade inn 1-1 for Vålerenga.

Ti minutter inn i andre omgang var Bodø/Glimt tilbake i ledelsen da Faris Pemi Moumbagna headet inn Bjørkans innlegg til 2-1, men Vålerenga og Ilic var ikke ferdigscoret. Bare tre minutter etterpå kunne Vålerenga-spissen sette inn 2-2.

CUPEXIT: Eneo Bitri og Vålerenga depper etter tapet mot Bodø/Glimt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da det kunne se ut til at det gikk mot ekstraomganger, dukket Faris Pemi Moumbagna opp med et utsøkt saksespark til 3-2. På overtid kunne Adam Sørensen løpe inn 4-2-scoringen for Bodø/Glimt.

– Igjen var det en grusom start. Jeg vet ikke om noen har wodoo-dukker som de prikker inn at vi skal slippe inn de første minuttene. Sånn kan vi ikke holde på. Det er surt. Utover det var det en ganske god fotballkamp, oppsummerer Vålerenga-trener Geir Bakke til TV 2.