Drama før storkamp: Røkke fikset privatfly til Molde-stjerne

Det har vært knyttet stor usikkerhet rundt om Dæhli kom til å rekke søndagens gullkamp mot Bodø/Glimt i Eliteserien.

Dæhli og hans kone Sofie Stavang venter nemlig barn, og termin er i disse dager.

Derfor var ikke Dæhli en del av Molde-troppen som lørdag reiste fra Molde til Bergen og videre til Bodø, der de tilbragte natt til søndag før bortekampen mot serielederne.

Men så grep Moldes rike onkel inn.

Da han fikk høre at Dæhli stod i fare for å miste nøkkelkampen, tilbød Kjell Inge Røkke seg å ordne et privatfly for å gjøre reisen så effektiv som mulig for Dæhli, får TV 2 opplyst.

Dette tilbudet har Dæhli slått til på.

Molde 20220529. Kjell Inge Røkke (nr to fra høyre bakerst) smiler etter eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Bodø/Glimt på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB



Søndag klokken 11.53 tok et privatfly ved navn «Aker 2» av fra Molde lufthavn, viser nettsiden FlightRadar24. Det tomotors propellflyet landet i Bodø klokken 13.32.

TV 2 får opplyst at Dæhli har ankommet Moldes spillerhotell, og at han kommer til å starte kampen mot Glimt dersom det ikke skjer noe uforutsett.

Også dét har Molde og Røkke tatt høyde for. Privatflyet står i beredskap på Bodø lufthavn dersom utviklingen skulle tilsi at Dæhli må reise hjem tidligere enn resten av laget, som skal hjem i et charterfly rundt klokken 21.40 søndag kveld.

Søndagens kamp mot Glimt ble ikke mindre viktig etter at de onsdag gikk på et overraskende hjemmetap mot Odd. Det betyr at de allerede henger etter i gullkampen mot bodøværingene, som har full pott og én kamp mindre spilt. Fra før er det klart at høyreback Martin Linnes går glipp av storkampen.

Den ser du på TV 2 Play og TV 2 Sport 1 søndag fra klokken 19.00.