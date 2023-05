Dommeren truffet av flaske – politiet anmelder kasteren

Stabæk-Vålerenga 2-1



– Det er en flaske som går rett i tinningen på meg, sier Saggi til TV 2 og viser frem et merke.

– Det er ikke noe mer å si enn at det er veldig trist og synd at det skjer, fortsetter han.

– Hvordan har du det?

– Bortsett fra veldig vondt i hodet og litt svimmel, så har jeg det bra. Jeg står her ved mine fulle fem, går av og evaluerer kampen, men vi sitter igjen med en støkk og en følelse av at det ikke er greit, svarer Saggi.

FLASKEKASTING: Her er Rohit Saggi i samtale med politiet etter situasjonen. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Da dommeren gikk mot garderoben, ble han og dommerteamet buet på av hovedtribunen på Nadderud. En ung gutt kastet en halvfull brusflaske mot Saggi og traff ham i ansiktet.



Dommeren gikk i bakken etter hendelsen. Samtidig hastet funksjonærer til for å få kontroll på gutten som kastet flasken.

Anmeldt av politiet

Politiet opplyste på Twitter kort tid etter hendelsen at de hadde kontroll på mistenkte og at de «undersøker detaljer rundt hendelsen».

Senere opplyser politiet at mistenkte blir anmeldt for kroppskrenkelse av dem.

#Bærum #Nadderud I forbindelse med fotballkampen mellom Stabekk og Vålerenga på Nadderud stadion ble det kastet en flaske fra en tilskuer som traff dommeren. Vi har kontroll på mistenkte og undersøker detaljer rundt hendelsen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 29, 2023

Saggi tar et knallhardt oppgjør med behandlingen dommere får etter situasjonen.

– Det som er bekymringsverdig, er beskyttelsen av dommerrollen. Vi sliter med rekruttering, og i dag får vi et soleklart tegn på at oppførselen går langt ned i alder òg. Jeg har fått bekreftet at det ikke er en myndig person som har gjort det her, forteller Saggi.

– For meg er det et varsko. Man kan si så mye vi vil at vi skal beskytte dommerrollen og øke rekruttering, men jeg tror ingen 14-åringer i Norge har lyst til å dømme fotballkamper hvis det skal bli kastet gjenstander i tinningen på folk. Nå står vi på den øverste scenen, og jeg har lyst til å si til alle sammen at vi må skjerpe oss hele gjengen, fortsetter dommeren.

SKUFFET: Rohit Saggi tar et knallhardt oppgjør etter situasjonen på Nadderud. Foto: Erik Monrad Hansen / TV 2

Beklager

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, fortalte til TV 2 tidligere mandag kveld at han hadde snakket med den unge gutten og politiet.

Da sa han at politiet hadde valgt ikke å gjøre noe mer ut av det. Senere opplyste altså politiet at de hadde anmeldt den mistenkte.

Tunold fortalte at gutten hadde fått dra hjem fra Nadderud og at han var veldig lei seg.

– Vi beklager og gutten beklager. Og så må vi bare gjøre det riktige ut av situasjonen, og det er å la ham få dra hjem. Han er skamfull, sa Tunold, som understreket at «slike ting ikke skal skje».

STABÆK-TOPP: Jon Tunold. Foto: Erik Monrad Hansen / TV 2

Saggi sier at han setter pris på måten Stabæk håndterte saken etter at hendelsen først oppstod, og at han nå vil la NFF ta seg av den videre.

Dommeren håper at hendelsen vil statuere et eksempel i Fotball-Norge.

– Jeg synes synd på dommere som kontakter meg gjennom sosiale medier og telefon og forteller meg hva de blir utsatt for av småbarnsforeldre som ikke klarer å te seg, eller trenere. Der har vi et stort problem, mener Saggi.

– Vi må bruke denne scenen til å sette et eksempel, fortsetter 31-åringen.

– Skal ikke skje

Stabæk-trener Lars Bohinen hadde akkurat fått høre om situasjonen da han snakket med TV 2 kort tid etter kampslutt.

– Jeg vet at han har fått en flaske i hodet. Det er høyst beklagelig. Sånt skal ikke skje, sa Bohinen.

Han hadde ikke full oversikt over situasjonen da han ble intervjuet like etter kampen, men hadde forhørt seg om hvordan det sto til med Saggi.

– Jeg snakket så vidt med en lege, som sa at det går bra, fortalte han.

Selve kampen ble høydramatisk med to røde kort og en omstridt VAR-godkjennelse. Les mer i saken under: