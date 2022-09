Dommer i fokus da RBK vant toppkamp: – En skandale

Rosenborg - Lillestrøm 3-1

Et Kjernen i toppform stilte med både bluss og raketter til søndagens storoppgjør på Lerkendal mellom Rosenborg og Lillestrøm, og medaljetørste trøndere kunne til slutt juble for tre svært viktige poeng mot gjestene fra Romerike.

Dommer Rohit Saggi havnet i fokus da han godkjente RBKs første mål, tross at målscorer Casper Tengstedt befant seg i en klar offside.

– Jeg kan forstå at enkelte offsideavgjørelser er veldig vanskelig, men dette er en av de styggeste bommene jeg har sett denne sesongen. Det er ingenting i den situasjonen som gjør at den bør være vanskelig å få rett, og slike avgjørelser i så viktige kamper er selvfølgelig en aldri så liten skandale, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Det bryr imidlertid Kjetil Rekdal og co. seg fint lite om, som med 3-1 rykket opp i ryggen på Lillestrøm.

Treneren mener trønderne ikke har fått mange heldige dommeravgjørelser med seg i år.

– Man gå tilbake til forrige helg. Haugesund scoret etter en feildømt corner. Mot Tromsø var det Mikkelsen som skulle hatt rødt. Disse situasjonene er der hver uke. Det er surt for Lillestrøm, men VAR kommer neste år. Da slipper vi å diskutere det, sier Rekdal til TV 2.

– Blir det godt å få VAR?

– Ja, jeg har alltid sagt at fotballen skal være så rettferdig som mulig. At Jesper Mathisen roper i dag, er fordi det er mot Rosenborg. Han er ikke like høyrøstet om det er andre det skjer med. Han får bare rope så høyt han vil, sier Rekdal.

LSK-trener Geir Bakke ville uansett ikke snakke for mye om dommertabben.

– Det er offside, ja, sier treneren til TV 2.

– Jeg kan fyre meg opp i etterkant, men vi gjør en del feil utpå her vi og. Det hender dommere gjør feil også. Det blir veldig avgjørende.

– Det blir likevel litt stusselig om jeg skal stå her og sutre over dommeravgjørelser.

Tomålsscorer Ole Sæter har ikke veldig mye sympati med LSK.

– Det er sånn man må tåle når man ikke har VAR. Det hadde ikke skjedd i PL. Men jeg jubler like høyt uansett, sier angriperen til TV 2.

– Å slå Lillestrøm som trønder, det er ikke mye som er bedre enn det.

Slakter dommerne

Det tok bare seks minutter før det tok ordentlig fyr på Lerkendal. En avslutning fra Carlo Holse ble styrt i mål av Casper Tengstedt, og selv om reprisen viser en klar offside på dansken lar kampleder Rohit Saggi målet stå, til store protester fra bortelaget.

– Dette er nok et bevis på hvor mye dommerne har å gå på og hvor kjærkomment det blir med VAR i 2023. Da slipper man i alle fall de styggeste bommene - slik som denne på Lerkendal i kveld, fortsetter Mathisen.

Trøndernes festaften hadde bare så vidt kommet i gang med Tengsteds offiside-goal. Fem minutter senere fant nemlig RBKs assistkonge, Carlo Holse, Ole Sæter utenfor sekstenmeteren. Fra 16 meter dunket «løven» inn scoring nummer tolv for sesongen, og 2-0 på Lerkendal.

Ett minutts håp

Etter hvilen var det så Lillestrøms tur til å markere seg. Thomas Lehne Olsen fikk løsnet et skudd fra hjørnet av sekstenmeteren knappe fem minutter ut i omgangen. Avslutningen snek seg forbi André Hansen i RBK-buret, og med det var håpet tent for kanarifuglene.

Det håpet skulle imidlertid ikke vare lenge. Minuttet senere angrep Rosenborg på venstre. Et strøkent innlegg fra Edvard Tagseth fant pannebrasken til Ole Sæter, og trønderne var igjen to mål foran.

Flere scoringer ble det ikke på Lerkendal og Rosenborg kunne dermed juble for sin sjuende strake hjemmeseier.