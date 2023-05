16. mai: Full rulle i Eliteserien på TV 2 Play.

Etter at Lars Arne Nilsen fikk sparken etter fem tap på de fem første seriekampene, rykket assistenttrener Marius Bøe opp som midlertidig hovedtrener.

Med ham ved roret har AaFK tatt ett poeng etter 0-0 mot Haugesund og 0-1 mot Stabæk.



Samtidig har arbeidet med å få på plass en permanent løsning pågått for fullt.

Hvem skal inn?

Anført av styreleder Gunnar Haagensen, i samarbeid med klubbdirektør Ronny Stokke og sportssjef Bjørn Erik Melland, har AaFK - etter det TV 2 erfarer - landet på en liste som inneholder disse navnene:

Amund Skiri: Klubblegende og trener for AaFK 2. Har erfaring som assistent for Ronny Deila i Vålerenga og som hovedtrener for Herd i 3. divisjon.

Christian Johnsen: Ledig på markedet etter seks år i OBOS-ligaklubben Raufoss, der han fikk merkelappen «suksesstrener» etter å ha stabilisert klubben på nest øverste nivå med begrensede ressurser.

Svein Maalen: Tilbake i Rosenborg på treårskontrakt i SalMar-akademiet etter at han ga seg i klubben i 2012. Har trent Kattem i Toppserien og Ranheim – der han i 2018 ble kåret til årets trener i Eliteserien.

Marius Bøe: Var assistenttrener under Eirik Bakke i Sogndal i to perioder. Kom til AaFK etter sist sesong, der han var Lars Arne Nilsens høyre hånd frem til han tok over hovedansvaret da LAN ble sparket.

Passer profilen

AaFK har gitt seg selv en frist på tre uker på å lande en langsiktig løsning.

– Vi ønsker oss primært en «up and coming» trener, som følger sportsplanen vår. Den tilsier offensiv fotball i et 4-3-3-system, sa styreleder Gunnar Haagensen før helga.

Alle disse trenerne passer til denne profilen. Mandag ettermiddag samlet Haagensen sine tropper til et møte i Ålesund.

– Vi er på jakt etter en trener som er utviklingsorientert og som vinner kamper. Jeg kommenterer ikke navn, men det er fem på listen, sier en ordknapp styreleder til TV 2.



Det betyr at det finnes ytterligere én kandidat - i tillegg til de som er nevnt her.

– En meget interessant klubb

Haagensen og co skal nå i gang med en intervjurunde før klubben tar et endelig valg på hvem som skal få tilbudet. Det kan skje allerede denne uka.

– AaFK er en meget interessant klubb ut fra den entusiasmen jeg vet ligger latent i byen og folkene der – skapt av Normark-epoken – samt deres inderlige ønske om å spille en offensiv og underholdende fotball. Jeg anser sunnmøringer for å være folk som er frempå i skoa, det er bare å se til næringslivet i området. Den identiteten ønsker de at fotballen skal gjenspeile, sa eks-Raufoss-trener Christian Johnsen da vi kontaktet ham i forrige uke.

Han vil imidlertid ikke si noe angående de ferske opplysningene om at han er med i finaleheatet.

Amund Skiri fulgte mandagens AaFK-trening fra sidelinjen. Han har ikke lagt skjul på sine ambisjoner, som er å trene et lag i øverste divisjon.

AaFK 2-treneren er en populær mann i lokalmiljøet og en naturlig kandidat, men heller ikke han ønsker å si noe om om prosessen som nå pågår i klubben.

Marius Bøe leder laget mot Molde i kveld.

