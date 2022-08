Disse lagene kan Bodø/Glimt og Molde møte i Europa

Bodø/Glimt klatrer ett hakk fra i fjor og er klar for gruppespillet i europaligaen. Der er mange storklubber blant de potensielle motstanderne.

Seeding for både Europaliga og Conferenceliga ligger i nederst i artikkelen!



Trekningen skjer i Istanbul klokken 13 i ettermiddag, og Glimt er med på seedingsnivå 3. Det gjør at nordlendingene, som ble slått ut av mesterligakvalifiseringen av Dinamo Zagreb, skal møte én motstander fra pulje 1, én fra pulje 2 og én fra pulje 4.

I pulje 1 finner man storlag som Manchester United, Arsenal og regjerende conferenceligamester Roma. Det er bare tøffe lag i på trekningsnivået, men Bodø/Glimt bør ha mulighet til å tukte klubber som Olympiakos, Røde Stjerne og Dynamo Kyiv på hjemmebane.

Nivå 2 er også fullt av lag med mye Europa-erfaring og gode resultater de siste årene. Blant toppene er Real Sociedad, PSV og Rennes.

I pulje 4 havner lagene med færrest koeffisientpoeng hos Uefa, og det er først og fremst disse lagene Glimt må slå for å ha sjanse til å ta seg videre til cupspillet i europaligaen.

Økonomisk gevinst

Uansett hvem Glimt ender opp i gruppe med, gir europaligadebuten en stor tilvekst av midler i klubbkassa. Gultrøyene er allerede sikret 85 millioner kroner bare for deltakelse i gruppespillet.

Den norske seriemesteren kan vente seg fulle tribuner på Aspmyra på minst tre flomlyskamper i høst. Og selv om navn som Manchester United, Arsenal og Lazio trigger mange, kan det gi enda større utbytte økonomisk om man er heldig med gruppetrekningen.

Knust etter Champions League-skuffelsen

Det kommer av at det er betydelige summer i potten ved gode resultater i gruppespillet. For hver seier i pulja kan Glimt innkassere 6,2 millioner kroner, mens uavgjort gir 2,1 millioner.

Ved videre avansement i turneringen slår enda større summer inn. Puljevinnerne mottar 10,8 millioner kroner og toerne halvparten.

Følgende premiesummer gjelder for cupspillet:

Første utslagsrunde: 4,9 mill. kroner

Åttedelsfinale: 11,8

Kvartfinale: 17,7

Semifinale: 27,6

Finale: 45,3

Vinner: 39,4.

Norsk løft

Sterke resultater kan også bety mye for norsk fotball for øvrig, ettersom Eliteserien er nær ved å sikre seg to lag i framtidige mesterligakvalifiseringer.

Det vil skje dersom den norske toppdivisjonen kommer inn blant de 15 beste ligaene i Europa. Det regnes ut gjennom resultatene i mesterligaen, europaligaen og conferenceligaen de fem siste sesongene.

Drømmescoring fra Dinamo da CL-drømmen ble knust:

Glimt imponerte i conferenceligaen i fjor og tok seg til helt til kvartfinalen, der det ble stopp mot nevnte Roma. Deltakelsen i europaligaen er imidlertid klubbens første.

Moldes gruppe i Conference League trekkes også fredag, kl. 14.30. Romsdalingene er seedet på nivå, og kan møte lag som West Ham, Villarreal, Nice, Anderlecht og AZ Alkmaar.

Under finder du seedingen for begge turneringene:

Europaliga-seedingen:

Nivå 1: Manchester United (England), Roma (Italia), Arsenal (England), Lazio (Italia), Braga (Portugal), Røde Stjerne (Serbia), Dinamo Kyiv (Ukraina), Olympiakos (Hellas).

Nivå 2: Feyenoord (Nederland), PSV (Nederland), Rennes (Frankrike), Monaco (Frankrike), Real Sociedad (Spania), Qarabag (Aserbajdsjan), Malmö (Sverige), Ludogorets (Bulgaria).

Nivå 3: Sheriff Tiraspol (Moldova), Betis (Spania), Midtjylland (Danmark), Bodø/Glimt (Norge), Ferencvaros (Ungarn), Union Berlin (Tyskland), Freiburg (Tyskland), Fenerbahçe (Tyrkia).

Nivå 4: Nantes (Frankrike), HJK (Finland), Sturm Graz (Østerrike), AEK Larnaka (Kypros), Omonia (Kypros), Zürich (Sveits), Union Saint-Gilloise (Belgia), Trabzonspor (Tyrkia).

Conferenceliga-seedingen:

Nivå 1: Villarreal (Spania), Basel (Sveits), Slavia Praha (Tsjekkia), AZ Alkmaar (Nederland). Gent (Belgia), Istanbul Basaksehir (Tyrkia), Partizan (Serbia), West Ham (England).

Nivå 2: CFR Cluj (Romania), Molde (Norge), FCSB (Romania), Fiorentina (Italia), Köln (Tyskland), Hapoel Beer-Sheva (Israel), Apollon (Kypros), Slovan Bratislava (Slovakia).

Nivå 3: Nice (Frankrike), Anderlecht (Belgia), Zalgiris (Litauen), Austria Wien (Østerrike), Hearts (Skottland), Shamrock Rovers (Irland), Sivasspor (Tyrkia), Vaduz (Liechtenstein)

Nivå 4: Dnipro (Ukraina), Lech (Polen), Slovacko (Tsjekkia), Silkeborg (Danmark), Djurgården (Sverige), Puynik (Armenia), RFS (Latvia), Ballkani (Kosovo).

