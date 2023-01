Diskuterer ny spiss: – Helt logisk

Mens de to argeste konkurrentene i kampen om gullet bruker titalls millioner kroner på å forsterke stallen, er situasjonen en helt annen på Lerkendal.

For der Molde eksempelvis hentet Veton Berisha for en totalpakke på 37 millioner kroner, hadde det aldri vært aktuelt for Kjetil Rekdal og co.

– Nei, det hadde ikke vært i nærheten heller. En god spiller, selvfølgelig, så Molde blir jo sterkere som lag. De får ikke brukt mer enn elleve da, verken de eller Bodø/Glimt, så vi skal nok klare å bite fra oss når vi møter dem i kamp, det tror jeg nok, sier Rekdal med et smil.

Samtidig innrømmer RBK-sjefen at rollene i norsk fotball på mange måter er snudd.

For der Rosenborg for noen år tilbake var den soleklare eneren på markedet, er det nå Molde og Bodø/Glimt som regjerer.

GIGAOVERGANG: Veton Berisha til Molde. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er jo en stor risiko da. Det er jo en business du driver, så å investere tungt og ikke lykkes, det svir skikkelig. Men jeg vet ikke hvilke risikovurderinger de tar, så det er helt umulig for meg å blande meg borti det. Vi må drive Rosenborg på den måten det er riktig å drive Rosenborg på nå, sier Rekdal og utdyper:

– Vi kan ikke sitte her i Trondheim og si at Molde ikke skal bruke pengene sine, eller at Bodø/Glimt ikke skal bruke pengene sine. Det er opptjente penger på sportslig suksess og spillersalg, og det var jo en måte Rosenborg også bygde seg opp på i storhetstiden. Vi må bare prøve å ta tilbake det hegemoniet og sørge for at vi kommer i førersetet igjen. Akkurat nå er vi litt bak, men vi tar innpå.

Jakter spiss

Med salget av Casper Tengstedt til Benfica og Ole Sæter på utgående kontrakt, er det ingen hemmelighet at trønderne jakter forsterkninger på topp.

Men det blir neppe noen handel som innebærer store millionbeløp.

– Vi må gå en litt annen vei. Vi må utvikle de spillerne vi har og bygge oss oppover. De har et lite forsprang på oss, Molde og Bodø/Glimt, når det gjelder akkurat det der, sier Rekdal.

At RBK har en litt annen strategi enn sine konkurrenter, har kommet synlig fram de siste månedene. De håndfaste bevisene er spillere som Kristall Máni Ingason, Isak Thorvaldsson, Ruben Yttergård Jenssen og Santeri Väänänen, som alle har kommet til Lerkendal for «småpenger».

Det neste på trøndernes innkjøpsliste er nå en spiss, og TV 2 vet at navn som Stabæks toppscorer Gift Orban og finske Agon Sadigu har blitt diskutert på Brakka.

STABÆK-SPISS: Gift Orban. Foto: Rodrigo Freitas

– På den listen vi har står det mange navn, så det kan godt hende at han (Agon) står der, men vi har ikke gjort noe fremstøt på noen som helst. Vi tar det litt med ro, evaluerer oss selv og ser an prestasjonene på trening. Nå skal vi begynne å spille treningskamper, så vi får jo en del svar der også.

– Må dere ha inn en spiss til?

– Vi diskuterer det jo. Så er det viktig å gi Isak og Kristall litt tid til å se om de kan ta det steget opp. De er jo hentet hit på grunn av at de har ferdigheter og at vi har troen på at vi kan utvikle dem videre til å bli gode spisser i Eliteserien og for Rosenborg. Så har vi Stefano der også, sier Rekdal og legger til:

– Det er ikke sånn at vi er manko på spisser, men det er klart at det er helt logisk at du ser deg rundt, for i utgangspunktet så er ikke Ole Rosenborg-spiller i 2024.

Først test

Etter tre uker med knallhard trening skal Rosenborg måle krefter med Tromsø i årets første treningskamp på Koteng Arena fredag.

Der håper Rekdal på en litt annen opplevelse enn det de hadde da de tapte 1-2 for «Gutan» i oppkjøringen for ett år siden.

– Nå var ikke Tromsø-kampen den verste, da. Vi tapte 1-2, så det er klart at det var ikke bra. Jeg håper det i alle fall, så får vi se. Men den første, viktige datoen nå er 12. mars, og så er det 10. april, sier Rekdal.

Men at treningskampene også blir viktige, legger ikke 54-åringen skjul på.

Der skal RBK-sjefen blant annet finne svar på om trønderne faktisk skal gå for en ny spiss eller om de skal stole på de spillerne de allerede har.

– Det er viktig, selvfølgelig. Vi har jo noen som har kommet inn i senere tid. Vi har Kristall som kom i høst og Isak, Santeri og Ulrik som kom nå. De skal lære og finne sin rolle oppi det her, så det er viktig å gi de spilletid i starten, sånn at de ikke blir gående å vente på muligheten, avslutter Rekdal.