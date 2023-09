– «Ding, ding, ding». Det bare haglet inn med følgere

STAVANGER (TV 2): Shayne Pattynama ble superstjerne nærmest over natten i Indonesia etter den etterlengtede debuten for landslaget. Men backen blir først og fremst emosjonell når han tenker tilbake på landslagsdebuten mot Argentina.

Han har spilt ungdomsfotball med spillere som i dag har blitt verdensstjerner, og blitt trent av en vaskeekte fotballegende.

Vikings back Shayne Elian Jay Pattynama er stolt over å ha vært en del av det berømte Ajax-akademiet.

Jeg hadde trenere som Dennis Bergkamp. Det var stort. Shayne Pattynama

– Det var en Ajax-speider som så meg da jeg var liten, og som ønsket meg til Ajax-akademiet. Han snakket med min mor og far og de inviterte meg til å trene med dem da jeg var 7-8 år, innleder Pattynama om hvordan han endte opp i Ajax.

– Jeg kom meg inn og ble akseptert. Min far, som var stor Ajax-supporter, ble veldig glad, erindrer han.

Men å komme seg gjennom nåløyet i Ajax-systemet er ikke enkelt. Etter tre år på Ajax’ alderbestemte lag gikk Pattynama videre for å spille ungdomsfotball for Utrecht.

STJERNE: Matthijs de Ligt (til høyre) møtte nylig Erling Braut Haaland og Bayern München i Champions League. Foto: ODD ANDERSEN

Ble trent av Bergkamp og de Boer

Tiden i Ajax glemmer backen imidlertid aldri.

– Jeg spilte blant annet sammen med spillere som Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Donyell Malen og Donny van de Beek, som fikk gode karrierer i storklubber. Men av de jeg spilte med var det vel bare tre-fire spillere som klarte å komme gjennom nåløyet, oppsummerer han.

– Og så hadde jeg trenere som Dennis Bergkamp. Det var stort. Han sa ikke bare hva du skulle gjøre, men han viste det. For eksempel på skyteøvelser viste han med å plassere ballen rett i krysset, ler han.

LEGENDE: Dennis Bergkamp er en av de største i Nederlands fotballhistorie, og Pattynamas tidligere trener. Foto: Olaf Kraak

– Vi hadde også Frank de Boer som trener i perioder. Selv om han trente de eldre lagene, deltok han også som trener på våre treninger. Det er klart at det var stort, for du ser sånn opp til disse menneskene med tanke på de karrierene de har hatt selv, poengterer han.

Han forteller at det alltid var fokus på trening med øvelser med ball og terpe basisferdigheter på treningene med Ajax’ yngre lag.

– Det handlet om å ha mest mulig touch på trening hele tiden, og det å spille mest mulig og terpe det samme om igjen og om igjen. Jeg er stolt over å ha vært en del av Ajax-akademiet.

TRIVES I VIKING: Shayne Pattynama Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Slik endte han opp i Viking

25-åringen kom seg gjennom nåløyet og fikk kamper i Nederlands førstedivisjon for Jong Utrecht. I 2019 gikk ferden videre til Telstar, og rent tilfeldig endte han opp i Viking to år senere.

– Viking-interessen kom helt ut av det blå. Kontrakten min gikk ut, og det var interesse fra nederlandske klubber. Plutselig ringte agenten min og sa «husker du Erik Nevland»? Alle kjenner ham i Nederland på grunn av det han gjorde i Groningen. Agenten sa at Viking var interessert. Jeg snakket med Nevland og direktør Eirik Bjørnø, og ting gikk veldig raskt, sier han, og legger til:

– Nå er jeg her i min tredje sesong, og både meg og agenten er enige om at Viking var et perfekt steg for meg, mener Pattynama.

Instagram-følgerne gikk i taket

Etter en litt vaklende start med ustabile prestasjoner har Pattynama denne sesongen markert seg som en av Eliteseriens beste backer for gulljagende Viking. De solide prestasjonene har også gjort at han omsider er blitt landslagsspiller for Indonesia.

Så var det bare «ding, ding, ding», det gikk fra 5000 til 100.000 Shayne Pattynama

– Min agent ringte og sa de ville ha meg på det indonesiske landslaget. Men jeg måtte gjennom en prosess. Min far var fra Indonesia, men min mor er fra Nederland. Så det ble en lang prosess. Vi trodde det skulle ta tre måneder, men det tok ett år og tre måneder før jeg fikk passet, sier Viking-backen.

– Men det var verdt ventetiden. For jeg fikk min debut mot Argentina i juni, og fikk spille foran 80.000 tilskuere. Det var en fantastisk debut. Jeg fikk møte presidenten, og fansen var helt galne. Jeg følte meg som Ronaldo med tanke på oppmerksomheten jeg fikk etterpå, smiler han beskjedent.

EMOSJONELL: Shayne Pattynamas pappa i midten sammen med Pattynamas søsken. Foto: PRIVAT

– Følte pappa var der



Debuten landslaget har allerede gjort ham til en superstjerne i Indonesia. Mediene i Indonesia har skrevet side opp og side ned om Viking-spilleren.

Selv har Pattynama først og fremst merket sin nye «superstjerne»-status på Instagram.

– Da nyheten kom ut om at jeg skulle spille for dem mor Argentina hadde jeg vel 5000 følgere på Instagram. Så var det bare «ding, ding, ding», det gikk fra 5000 til 100.000 og plutselig hadde jeg 340.000. Det blir også menger med kommentarer under bildene jeg legger ut, men det er så mye at jeg ikke får lest alt, gliser han.

Jeg skulle ønske at min far var der da jeg spilte mot Argentina Shayne Pattynama

Men egentlig bryr 25-åringen seg fint lite om populariteten som har oppstått på Instagram og øvrige sosiale medier etter at han debuterte for Indonesia. Å spille for farens hjemland har først og fremst en emosjonell betydning for den egentlig litt beskjedne backen.

– Min var døde dessverre for sju år siden. Han har lært meg alt om kulturen i Indonesia. Hvor viktig familien er, det å være gjestfri. Så jeg tenker ikke på Instagram-følgerne og at jeg kan få sponsorer og sånt når jeg spiller for Indonesia. For meg er det først og fremst emosjonelt, sier tydelig preget Pattynama.

– Jeg skulle ønske at min far var der da jeg spilte mot Argentina. Men jeg følte at han var tilstede i skyene, at han var der og så på meg og smilte og var bare glad. Det var en god følelse for meg, mener han.

PÅ HJEMMEBANE: Pattynama har tidligere fortalt om bakgrunnen for sine tattoveringer. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Drømmen om seriegull

Drømmen om å spille for Indonesia, og alt det innebærer, er kommet i oppfyllelse for Pattynama. Men for øyeblikket er det en annen drøm han håper at han kan innfri. Nemlig seriegull med Viking.

– Vi har en drøm om å vinne ligaen, og det er klart vi er i en god posisjon nå. Vi må bare angripere det, og ikke bli redd for det. Men alt handler om det vi gjør på treningsfeltet. I innspurten er det én trening om gangen, og én kamp om gangen som gjelder, fastslår Vikings indonesiske landslagsspiller.