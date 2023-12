Dette koster nedrykket

SKUFFELSE: Nedrykket får økonomiske konsekvenser for Vålerenga. Foto: Beate Oma Dahle

Konsekvensene blir store for hovedstadsklubben.

Tirsdag vil det foregå et styremøte i Vålerenga der neste års budsjett vil være på agendaen.

Det er ingen tvil om at nedrykket vil få økonomiske konsekvenser. Mandag morgen varslet klubben i en pressemelding at det vil bli betydelige endringer.

– For Vålerenga Fotball Elite innebærer nedrykket en lønnsreduksjon for spillere og trenere på 20-25%. Spillerlogistikken blir påvirket av et nedrykk. Det vil også føre til reduserte mediepenger fra Norsk Toppfotball, mindre solidaritetspenger og en nedgang i inntekter på andre områder, skriver Vålerenga i en pressemelding.

– Inntektene reduseres netto mellom 15 og 20 millioner kroner, ble det opplyst om i pressemeldingen.



ALARMERENDE: Den økonomiske situasjonen vil føre til store endringer i Vålerenga. Foto: Annika Byrde

Klare forskjeller i Eliteserien

Økonomisjef i Norsk Toppfotball, Ine Hope Karlsen, opplyser til TV 2 at alle midlene som utbetales fra NTF til klubbene er klubbenes egne inntekter. Dette innebærer inntekter fra medieavtale og salg av sponsorater på liganivå. Klubbene har selv laget en fordelingsmodell og avtalt hvordan de skal fordele inntektene sine seg imellom.

I 2023 er det et totalbeløp på 465 millioner kroner som fordeles mellom de 16 klubbene i Eliteserien.

– De har ulike «potter» de fordeler pengene etter, og den største fordelingen på 283 millioner kroner beregnes ut ifra tabellplasseringen, bekrefter Hope Karlsen til TV 2.



Her er oversikten over fordelingen av de 283 millioner kronene ut ifra tabellplasseringen:

STOR DIFFERANSE: Forskjellene mellom topp og bunn av tabellen er merkbare på inntektssiden. Foto: Skjermdump, NTF

Kontrastene er store mellom topp og bunn. Vålerenga får 14 millioner kroner for sin 14. plass, mens Bodø/Glimt får inn godt over 32 millioner kroner som seriemester.

De resterende midlene fordeles mellom klubbene etter historisk tabellplassering over tid, kommersielle kriterier og NTF sin akademiklassifisering.

Dette tjener OBOS-klubbene

I likhet med Eliteserien, har også OBOS-ligaen en samlet sum som fordeles på de ulike klubbene på bakgrunn av tabellplasseringen.

NTF bekrefter at fordelingsgrunnlaget i OBOS-ligaen denne sesongen var på 120 millioner kroner. Klubbene har selv utarbeidet og blitt enige om fordelingsnøkkelen.

74 millioner av de 120 millioner kronene fordeles etter tabellplassering inneværende sesong.

60% av denne summen er en flat fordeling, mens resterende 40% fordeles etter tabellplassering.

Forskjellene på inntektssiden i Eliteserien og OBOS er markante for en klubb som Vålerenga.

Her er oversikten over fordelingen av de 74 millionene ut ifra tabellplasseringen i OBOS-ligaen:

MINDRE SUMMER: Inntektsnivået for tabellplasseringen er betraktelig lavere i OBOS-ligaen. Foto: Skjermdump, NTF

Vinneren av OBOS-ligaen får inn en sum på 7,8 millioner kroner, noe som tilsvarer kun halvparten av summen Vålerenga fikk for sin kvalikplass i Eliteserien denne sesongen.

Utenom reduserte medieinntekter, vil Vålerenga få flere konsekvenser som lønnskutt, spillersalg og mulige endringer i administrasjonen. Et nedrykk vil alltid påføre konsekvenser på flere områder.