Dette har vært Eliteseriens beste spillere: – Har noe helt spesielt ved seg

Eliteserien 2022 er over og Molde kan juble over sitt femte seriegull. Bodø/Glimt vant kampen om sølvet foran Rosenborg på bronseplass etter en nervepirrende sesongavslutning.

TV 2s eksperter Yaw Amankwah og Jesper Mathisen har satt opp det de mener er årets lag. De har også kåret årets spiller og årets komet.

Hele åtte spillere får plass på begges lag.

Ekspertene mener Moldes Martin Linnes, Eirik Haugan, Sivert Heggheim Mannsverk og Magnus Wolff Eikrem, Glimt-spillerne Hugo Vetlesen og Amahl Pellegrino samt Rosenborgs Markus Henriksen, Carlo Holse og Casper Tengstedt er soleklare.

Flere unge, spirende talenter

Snittalderen på de 14 spillerne som er plukket ut er på 25,5 år. Flere av de er under 23 år.

– Flere og flere av lagene i Eliteserien spiller en hurtig, teknisk fotball langs bakken som passer de yngre spillerne minst like godt, og gjerne enda bedre enn de eldre, sier Amankwah.

– Dessuten kan jeg se for meg at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland sine kvantesprang i ung alder har vært ekstremt inspirerende for vår neste generasjon med toppspillere.

Ekspertene er uenige på keeperplassen, og der Mathisen har valg ti av elleve spillere fra topp tre-klubbene, ser Amankwah til lag lengre ned på tabellen.

Yaw Amankwahs lag Formasjon: 4-3-3 Keeper: Jakob Karlstrøm (Molde) Forsvar: Martin Linnes (Molde), Eirik Haugan (Molde), Markus Henriksen (Rosenborg), Vetle Dragsnes (Lillestrøm) Midtbane: Sivert Heggheim Mannsverk (Molde), August Mikkelsen (Tromsø), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt) Angrep: Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt), Casper Tengstedt (Rosenborg), Magnus Wolff Eikrem (Molde) Årets komet: David Datro Fofana (Molde) Årets spiller: Casper Tengstedt (Rosenborg)

– En avgjørende brikke

På Amankwah sitt lag er den største overraskelsen Tromsø-spiller August Mikkelsen (22). Denne sesongen har Mikkelsen spilt hele 26 av 30 kamper i Eliteserien, og scoret sju mål.

– Mikkelsen har jeg med fordi jeg mener han har et toppnivå som hører hjemme på årets lag. Bare blitt bedre og bedre, aller best i de mest minneverdige kampene på Alfheim og en avgjørende brikke i en god sesong for Gaute Helstrup og TIL, sier Amankwah.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Han har også gitt plass til Lillestrøms Vetle Dragsnes (28). Kanarifuglene havnet på den sure 4. plassen.

– Han er ekstremt pålitelig, blodtrent og klok. I et LSK lag hvor for eksempel Ogbu har dabbet litt av utover høsten har Dragsnes vært LSK sin kanskje stabilt beste spiller og representerer mye av det de står for, mener Amankwah.

Jesper Mathisens lag Formasjon: 3-4-3 Keeper: Leopold Wahlstedt (Odd) Forsvar: Martin Linnes (Molde), Eirik Haugan (Molde), Markus Henriksen (Rosenborg) Midtbane: Carlo Holse (Rosenborg), Sivert Heggheim Mannsverk (Molde), Emil Varhaugvik Breivik (Molde), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt) Angrep: Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt), Casper Tengstedt (Bodø/Glimt), Magnus Wolf Eikrem (Molde) Årets komet: David Datro Fofana (Molde) Årets spiller: Casper Tengstedt (Rosenborg)

Skryter av Molde-kapteinen

Mathisen mener Odds Leopold Wahlstedt skal ha mye av æren for at laget har levert en god sesong og har reddet mye poeng.

Odd-keeperens prestasjon har blitt belønnet med plass i Sveriges landslagstropp.

En annen som virkelig har imponert ekspertene er Molde-kaptein Magnus Wolf Eikrem. I september ble det kjent at romsdalingen mistet samboeren til kreft, som har vært tøft både for kapteinen og Molde-leiren.

– Eikrem styrer Molde som bare han kan når han er på sitt beste, og når han har levert denne sesongen med alt det han har vært gjennom utenfor banen er det bare å ta av seg hatten. Han har noe helt spesielt ved seg både som spiller og person, og han måtte med på lagene våre!

Foto: Marius Simensen / NTB

Mathisen har også gitt plass til Emil Varhaugvik Breivik på sitt lag.

– Aller størst potensiale

En som virkelig har fått sitt gjennombrudd i år er Moldes unggutt David Datro Fofana. 19-åringen, som kom til Molde i februar i fjor, står med 15 mål og fem målgivende pasninger på 24 kamper.

Det er tre mål mer enn Erling Braut Haaland hadde i Molde før han dro utenlands.

– Fofana er den spilleren i ligaen med aller størst potensiale. Fortsatt litt ustabil, men på sitt beste er han fryktinngytende, selv for forsvarsspillere i topp 5 ligaer i Europa.

– Helt uvirkelig god når han har dagen, og han er enda bare 19 år, sier Amankwah.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ekspertene forteller at han også var nær en plass på årets lag. Det var også Moldes Ola Brynhildsen, Haugesunds Christos Zafeiris og HamKams Hasan Kurucay.

Årets spiller etter kun 14 kamper

Ekspertene er tydelig på hvem som er årets spiller. På kun 14 kamper står Rosenborg-åpenbaringen Casper Tengstedt (22) med hele 15 scoringer og ni målgivende pasninger.

Det er fenomenalt, mener Mathisen. Dansken kom fra Horsen til Rosenborg i starten av august.

– Tengstedt har sørget for at Rosenborg tar medalje. Han har satt fyr på Lerkendal igjen og han har gitt supporterne troen igjen. Det ender med en fin-fin Rosenborg-sesong, og det er noe veldig spennende å bygge på videre inn mot neste år, sier Jesper Mathisen.