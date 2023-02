Dette er Sahraoui-erstatteren Vålerenga vil ha

VIF-AKTUELL: Jerv vurderer for øyeblikket et bud fra Vålerenga på Daniel Håkans. Foto: Trond Reidar Teigen

Vålerenga har lagt inn et bud på Jerv-spiller Daniel Håkans, ifølge TV 2s opplysninger.

TV 2 får opplyst at Jerv torsdag ettermiddag holder på å ta stilling til budet fra Oslo-klubben.

Også en toppklubb i Allsvenskan skal være inne i bildet. Tromsø har tidligere vist interesse, men skal ha blitt priset ut av kampen om 22-åringen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har forståelse for at flere klubber jakter Håkans.

– Han er en av de råeste i Norge til å skape ubalanse. Han er helt rå en mot en, sier Mathisen.

Vålerenga er på jakt etter en erstatter til Osame Sahraoui, som på det internasjonale overgangsmarkedets siste dag ble solgt til Herenveen for over 20 millioner kroner.

ETTERTRAKTET: Daniel Håkans fra Jerv. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

VIF er også interessert i Skeids stjerneskudd Jakob Napoleon Romsaas, men det er altså forhandlingene med Jerv om Daniel Håkans som har kommet klart lengst.

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken torsdag.

Daniel Håkans kom til Jerv fra SJK Seinäjoki så sent som i sommer. En skade gjorde at det bare ble sju kamper og ett mål, men Håkans gjorde seg såpass bemerket at flere klubber ønsker han nå.

– At Vålerenga er på jakt etter offensive spillere sier seg selv etter salget av Osame Sahraoui. Selv om han bare spilte noen kamper, var Daniel Håkans frisk de kampene han spilte for Jerv. Han er rask og dribleglad. En entertainer. Han har en X-faktor som kan gjøre han til en spennende spiller for Vålerenga, sier Jesper Mathisen.

Daniel Håkans har kontrakt med Jerv ut 2025-sesongen.