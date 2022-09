Dette er lagene som kan snyte Norge for to Champions League-plasser

RANKINGPRESS: Molde og Bodø/Glimt kan sørge for to norske CL-plasser.

Akkurat nå ligger Norge på 12. plass på Uefas rankingliste som avgjør hvor mange lag hver nasjon får med i de forskjellige europeiske turneringene.

12. plass gir per dags dato ett lag direkte til Champions League-playoff og ett lag til 2. kvalikrunde i Champions League.

Norges plassering etter inneværende europacup-sesong vil styre hvor mange lag Norge får i Europa i 2024/25-sesongen. Det er altså nummer én og to i Eliteserien 2023 som vil nyte godt av Norges rankingbyks.

Molde og Bodø/Glimt er Norges gjenværende representanter i Europa. Disse to lagene har en formidabel oppgave foran seg: Å skaffe nok rankingpoeng til å holde et kobbel av jagende nasjoner bak Norge. Glimt er i pulje med PSV, Arsenal og FC Zürich. Molde møter Gent, Djurgården og Shamrock Rovers.

Slik ser rankinglisten ut akkurat nå (hver seier gir Norge 0.500 poeng, uavgjort 0.250 poeng, tap 0 poeng):

12. Norge (26.750)

13. Tsjekkia (26.550)

14. Sveits (26.425)

15. Russland* (26.215)

16. Ukraina (26.100)

17. Kroatia (25.150)

18. Hellas (24.725)

19. Danmark (24.625)

Nasjonene fra 12. plass til 15. plass får to lag til Champions League-kvalik slik systemet er i dag. Uefa har varslet en omlegging og utvidelse av Champions League i 2024/25. Om dette påvirker tilgangslisten er uvisst, men det er gode muligheter for at dagens kvaliksystem vil bli videreført.

Kort fortalt må Molde og Bodø/Glimt prestere bedre i Europa enn Tsjekkia (Viktoria Plzen, Slavia Praha, Slovacko), Sveits (Basel, Zürich), Ukraina (Shakhtar, Dinamo Kyiv, Dnipro), Hellas (Olympiakos), Kroatia (Dinamo Zagreb) og Danmark (FC København, Midtjylland, Silkeborg).

For selv om egen suksess er vel og bra, er andres fiasko heller ikke å forakte.

– Det er helt greit å ønske dem nedenom og hjem. Det synes jeg er helt innafor, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Om vi får to lag i kvaliken øker det sjansen kraftig for at norske lag skal klare å ta det siste steget. Det som betyr mest er at vi klarer å bryte Champions League-barrieren. Jeg føler norsk fotball har tatt store steg de siste årene, fortsetter Thorstvedt.

Bodø/Glimts to oppgjør mot Zürich kan vise seg å bli direkte avgjørende for hvor Norge havner på rankinglisten. Det positive for Norge er at en seier i Conference League eller Europaligaen teller, rankingmessig, like mye som en seier i Champions League.

Tsjekkia

For dem som håper på to norske lag i Champions League-kvalik passet det godt at Viktoria Plzen havnet i dødens pulje med Barcelona, Inter og Bayern. Slovacko (Conference League) havnet i en vanskelig pulje med Nice, Köln og Partizan, mens Slavia Praha (Conference League) har fått en langt mer overkommelig pulje med Cluj, Ballkani og Sivasspor.

TUNG START: Viktoria Plzen fikk et brutalt møte med Robert Lewandowski og Champions League. Foto: PABLO MORANO

Sveits

Bodø/Glimts duell med Zürich blir svært viktig for norsk fotball. Basel (Conference League) vil trolig plukke mange rankingpoeng mot Pyunik, Slovan Bratislava og Zalgiris. Enkelt forklart må Glimt matche Zürich, mens Molde må matche Basel.

Ukraina

Shakhtar er Ukrainas eneste representant i Champions League. Gruppen med Leipzig, Real Madrid og Celtic er tøff, men ukrainerne fikk en pangstart borte mot Leipzig. Det er dårlig nytt for Norge, for sannsynligheten for at Shakhtar blir nummer tre eller bedre økte betraktelig. En tredjeplass i pulja gir en ny mulighet i Europaligaen, så Team Norge bør krysse fingrene for at ukrainerne havner sist i pulja. Dinamo Kyiv (Europaligaen) er i gruppe med Fenerbahce, AEK Larnaca og Rennes, mens Dnipro (Conference League) vil ha gode muligheter mot AZ, Vaduz og Apollon.

I FYR OG FLAMME: Mykhaylo Mudryk sjokkerte RB Leipzig. Foto: ODD ANDERSEN

Hellas/Kroatia/Danmark

Olympiakos (Europaligaen) og Dinamo Zagreb (Champions League) skal prestere over evne for å matche poengfangsten til de to norske lagene, selv om Glimts overmenn sjokkerte Chelsea i Zagreb. Da er det skumlere med Danmark, som har tre gjenværende representanter i Europa. FC København er i pulje med Dortmund, Sevilla og Manchester City. For Norges del bør det danske storlaget aller helst havne sist i denne puljen. Midtjylland (Europaligaen) skal måle krefter med Sturm Graz, Lazio og Feyenoord. Silkeborg (Conference League) får det sannsynligvis tøft mot West Ham, Anderlecht og Vikings overmenn FCSB.

Tyrkia (22.700) har også fire lag med i de europeiske turneringene og kan potensielt true Norges rankingposisjon.

*Russiske lag får ikke delta i europeiske klubbturneringer