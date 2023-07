Oppdateres!

Lillestrøm skriver på sine nettsider at Geir Bakke gir seg som Lillestrøm-trener og tar over Vålerenga.

Dette sier Geir Bakke «Etter tre og et halvt år i Lillestrøm sportsklubb velger jeg å forlate Åråsen og skifte klubb. Det har vært tre og et halvt flotte år i LSK. Vi har vært med på opprykk, to fjerdeplasser i Eliteserien, cupfinale, europaspill og ligger i inneværende sesong med et snitt til å nå femti poeng. Siden høsten i fjor har vi likevel merket en viss slitasje mellom spillergruppe og trenerduo. Etter mange års erfaring kjenner man når det er på tide at andre krefter skal få overta, til det beste for alle parter. For meg var det punktet nå. At klubben jeg går til, er Vålerenga, vil sikkert oppleves anstrengt for flere LSK-supportere, men denne muligheten tente meg. Jeg har vært i Vålerenga i seks år tidligere, og det skal bli spennende å komme tilbake. Jeg trigges av utfordringer, og vil jobbe knallhardt for å få Vålerenga stabilt opp i toppen av norsk fotball: kjempe om medaljer og komme seg ut i Europa. Jeg er stolt av alt vi har fått til i LSK, det har vært berikende år sammen med et stort kollektiv av spillere, ansatte og supportere. Nå gleder jeg meg til alt vi skal få til sammen i Vålerenga».

Har signert en avtale til 2027.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah forteller det er spennende ansettelse av Vålerenga.

– Dette er et av tidenes sjokk i norsk fotball. Jeg hadde aldri forventet dette, sier Amankwah.

– Vålerenga har kommet med et tilbud som Geir sannsynligvis følte at han ikke kunne si nei til. Det er selvfølgelig synd for oss, og skuffende, sier LSKs styreleder Morten Kokkim til nettsidene.



Samtidig tar assistent Petter Myhre permisjon ut juli mens de finner ut av hva som skjer videre med hans jobb.

Petter Myhre sier til TV 2 at han har ingen kommentar utover pressemeldingen.



– Jeg tror ikke det jeg leser. Det er på nivå med Nicklas Bendtner når han gikk til Rosenborg, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.



– Den nyheten her tror jeg smeller som en bombe og jeg tror ingen hadde forventet det med den intense rivaliseringen mellom de to, sier Amankwah.

TV 2-eksperten forteller at han forstår Bakke og mener dette er en formidabel og vanskelig oppgave.

– Jeg tror mange Lillestrøm-supportere vil se på dette som utilgivelig, fortsetter han.

– De får på plass en av de beste trenerne i landet. At denne overgangen er mulig midt i sesongen. Det blir bråk. Nå skal nok kanarifansen få noe annet enn VAR å mislike, sier Mathisen.

LSK informerer på sin nettside at Simon Mesfin vil lede laget mot Sandefjord på søndag sammen med toppspillerutvikler Frode Kippe og analyseansvarlig André Schelander.

TV 2 har vært i kontakt med Joacim Jonsson som ikke hadde tid til å kommentere saken.