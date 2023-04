– Dette er drømmen. Får frysninger

Brann vant et forrykende rivaloppgjør. Det satte jubelen løs blant de 16.000 supporterne på tribunen.

SCORET: Sivert Heltne Nilsen scoret på straffespark for Brann. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Brann-Vålerenga 3– 1

Alt lå til rette for en fantastisk fotballkveld i Bergen, da Brann tok i mot erkerival Vålerenga.

Å vinne framfor et fullsatt stadion gjorde omsendingene ekstra spesielle, mener målscorer Sivert Heltne Nilsen.

– Det er drømmen. Det gir frysninger. Det var det vi drømte om på løkka, da vi latet som vi var Martin Andresen og Raymond Kvisvik, sier Heltne Nilsen til TV 2 rett etter kampen.

Se øyeblikket som gir ham frysninger under:

Han satt inn 2–1-målet på straffespark etter at Oldrup Jensen tråkket på foten til Bård Finne.

– Det er bare tunnelsyn og fokus. Keeperen ser ut som han dekker hele målet hver gang, så jeg forstår ikke hvordan ballen går i mål. Det er ikke så vanskelig å se hva jeg føler når jeg setter den, sier han.

Selv om det blir en tomålsseier, skule Heltne Nilsen ønske at Brann var enda mer dominerende.

– Skulle ønske vi kunne dominere enda mer enn det vi gjorde i dag. Vålerenga stykket opp spillet med en del langballer, det kjempet oss litt ut av rytmen. Vi kunne dominert enda mer hvis vi ikke ble med på det duellgreiene.

– Forløsende

Elleve minutt før slutt setter Aune Heggebø ballen iskaldt i mål og avgjorde kampen.

– Det var forløsende, sier Heggebø til TV 2 framfor et syngende Storestå etter kampen.

Heggebø mener kampen viser at Brann absolutt hører til i Eliteserien.

– Det er bare måten vi tar tak i kampen og styre hele spille med fullsatt stadion og presser Vålerenga ned. Og når vi i tillegg får fansen med oss er det helt sinnssykt.

Danske Japhet Sery Larsen er godt fornøyd med settingen for dagens kamp.

– Lørdagskveld i Bergenssol på en fullsatt stadion, det er vanskelig å be om mye mer. Det er magisk, sier han til TV 2.

Da Vålerenga utlignet i det 15. minutt var det Sery Larsen som klønete sendte ballen i eget nett.

– Jeg prøver å riste det av meg, det er en del av det å være forsvarsspiller. Det handler om å komme videre fra situasjonen og vi har så mye kvalitet i det offensive at det hjelper meg til å tro at vi kommer videre, sier han om sitasjonen.

Brann-trener Eirik Horneland mener at det var det rette laget som gikk seirende ut av kampen.



– Det er god respons fra guttene i dag. Vi mangler den kollektive energien i kampen mot Odd, så får vi mye mer av det i dag og det er mye vanskeligere å håndtere for motstanderen, sier han til TV 2 etter kampen.

– Jeg gleder meg over responsen til spillerne. En del av de har jeg trykket litt på denne uka som vi måtte ha mer av. Det var deilig å se at guttene responderte godt og kom inn i kampen med ny energi og passion for å vinne fotball.