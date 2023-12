Dette er årets lag i Eliteserien

Få med deg alt fra «Sesongens Beste» her.



30 serierunder og 480 kamper er over.

Eliteserien 2023 er historie.

TV 2s eksperter Yaw Amankwah og Jesper Mathisen har tatt ut det de mener er årets lag i den norske toppdivisjonen i en 3-4-3-formasjon.

FELLER DOM: TV 2s fotballeksperter, Yaw Amankwah og Jesper Mathisen. Foto: TV 2 / Bildbyrån

Målvakt: Jakob Haugaard, Tromsø



Den tidligere Stoke-keeperen har imponert stort bakerst i mål hos «Gutan».

– Han er veldig god med hendene, nesten enda bedre med beina. Han har hatt noen eventyrlige kamper, blant annet i serieåpningen mot Molde da han kanskje leverte årets prestasjon fra en keeper, sier Mathisen.

KEEPER! Jakob Haugaard fanger en ball foran Tromsø-forsvarer Christophe Charles Steven René Psyché på Marbella i fjor. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Dansken har stått i mål i 28 av 30 eliteseriekamper.

– Eliteseriens svar på Ederson. Han har slått flere nøkkelpasninger denne sesongen enn Jesper gjorde hele karrieren. Med sin størrelse, personlighet og pondus synes jeg han har blitt bedre og bedre i felt. Han virker ekkel å møte for disse spissene. En uredd keeper, sier ekspertkollega Amankwah.

Forsvar: Jostein Gundersen, Tromsø

Det nordligste laget i Eliteserien har vært solide bakover denne sesongen.

Tromsø har holdt nullen åtte ganger.



Det skal både Haugaard og forsvarsspiller Jostein Gundersen ha mye av æren for.

– En av de som virkelig har blomstret i et Tromsø-lag der flere har slått til. En fantastisk sesong for ham. Vært en av de beste på et sensasjonelt godt Tromsø-lag, sier Amankwah.

Mathisen drar parallell til en italiensk stopperkjempe.

– De har forsvart seg som Italia på sitt beste, og da har Jostein Gundersen vært som (Marco) Materazzi. Blokkert skudd og jublet da de har vunnet ballen, sier Mathisen.

STOPPERKJEMPE: Marco Materazzi bet godt fra seg i løpet av sin aktive karriere - akkurat som Jostein Gundersen har gjort denne sesongen. Foto: LUCA BRUNO

David Brekalo, Viking

Sloveneren har vært glodhet i Jåttåvågen. Brekalo har spilt 23 kamper i ligaen for siddisene.

GOD: David Brekalo: – Et toppnivå ingen andre stoppere i Eliteserien er i nærheten, sier ekspert. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Han var sesongens spiller så lenge Viking så ut til å være det laget som skulle ta gull. Han ble ikke solgt, så ble han skadet. Etter det har han ikke vært på samme nivået. På sitt beste var han i egen klasse. Vikings beste spiller denne sesongen, sier Mathisen.

Like før vinduet i sommer stengte, takket klubben nei til et bud på 46 millioner kroner fra danske Midtjylland.



– Et toppnivå ingen av de andre stopperne i Eliteserien er i nærheten av. På sitt aller beste er han og en av de beste stopperne jeg har sett i Eliteserien noensinne. Litt overraskende at han ikke ble solgt, tilføyer Amankwah.

Japhet Sery Larsen, Brann

Brann kan juble for medalje i Eliteserien – året etter at de rykket opp fra OBOS-ligaen.

Defensivt har de vært bunnsolid.

Japhet Sery Larsen ble hentet tilbake fra Bodø/Glimt før sesongen, og har bidratt sterkt til årets suksessesong.

– En rock and roll-midtstopper, som kan være litt uortodoks og kan spille stopper på en litt annerledes måte enn mange andre. Han er offensiv, har karakter, er bra med ballen i beina og har god fart, sier Mathisen.

Amankwah legger til:

– Han har fart som gjør at Brann kan stå høyt. Av og til ser det lekende lett ut for ham å løpe opp spillere. Han har et toppnivå som nesten er fryktinngytende. Et veldig stort potensial.

SØLVGUTTER: Japhet Sery Larsen, Ulrik Mathisen og Sivert Heltne Nilsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Midtbane:

Patrick Berg, Bodø/Glimt:

Den lokale bodøværingen er den eneste hos årets seriemester som har spilt samtlige kamper.

26-åringen ble i fjor sommer hentet tilbake etter et kort utenlandsopphold i Frankrike.

– Han har vært tilbake på sitt beste denne sesongen. Bodø/Glimt vinner ligaen ganske enkelt og suverent til slutt, og der skal Berg ha en stor del av æren. Det var ikke for å slappe av at han kom tilbake til Bodø. Han har vært en hærfører, sier Mathisen.

– I en utrolig stor Glimt-tropp, er vel han den eneste spilleren de lurer på hvordan de skal erstatte når han ikke er tilgjengelig, mener Amankwah.

STØDIG: Patrick Berg intervjues på Aspmyra stadion i Bodø. Her tittet han opp på statuen av bestefaren Harald «Dutte» Berg. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Er det én de ikke klarer å erstatte, så er det Patrick Berg, legger Mathisen til.

FEIRER: Patrick Berg feirer seriegullet sammen med sine nærmeste. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Albert Grønbæk, Bodø/Glimt:

22-åringen har vært en åpenbaring siden 26-millionersovergangen fra Danmark sommeren i fjor.

På 28 ligakamper har det blitt ni mål på dansken.

– Han har i likhet med Patrick Berg vært enormt, stabilt god. En kjempeinvestering, som de kan selge for over 100 millioner denne vinteren hvis Glimt har interesse av det. Grønbæk har et steg, et toppnivå og en kreativitet som er sjelden å se i norsk fotball. Han har et internasjonalt snitt over det han holder på med. På sitt beste har han vært den beste midtbanespilleren i Eliteserien, sier Mathisen.

– Har har kvaliteter det ikke går an å trene seg til. I mine øyne er han veldig langt oppe på en årets spiller-liste, sier Amankwah.

TVIHOLDER PÅ JUVELEN? Kjetil Knutsen sørget for å holde et godt grep rundt Albert Grønbæk under medaljeseremonien søndag. Men tikker det inn et kjempebud på dansken, kan Knutsen bli tvunget til å slippe taket. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Felix Horn Myre, Brann:

Midtbanespilleren fra Oslo vest har vært Erik Hornelands mest betrodde tjener denne sesongen.

I tillegg har det blitt fire mål og fem målgivende.

– Han har vært så god og stabil og har et repertoar i pasningsspillet sitt og fin ro med ballen at det når det lugger for Brann så kan de stole på at Horn Myhre vil finne gode løsninger med ballen i beina, sier Amankwah.

– Målfarlig og flink til å skape ting offensivt. En fantastisk førstetouch med en enorm løpskraft. Han er ekstremt viktig for måten Brann spiller fotball på, sier Mathisen.

SUKSESS: – Ekstremt viktig for måten Brann spiller fotball på, sier Jesper Mathisen om Horn Myhre. Foto: Markus Engås / TV 2

Hugo Vetlesen, Bodø/Glimt:

Noen vil kanskje heve et øyenbryn over at Hugo Vetlesen er med på årets lag.

23-åringen ble solgt til belgiske Club Brugge i juli, men rakk å spille elleve kamper før han ble solgt.

Amankwah og Mathisen har satt et tak på ti kamper for å være med på årets lag.

– Da er det en «nobrainer» å ha med Hugo Vetlesen. Han gjorde akkurat som han ville, sier sistnevnte.

ENKELT VALG: Det var det i alle fall for TV 2s eksperter å sette Hugo Vetlesen på årets lag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vetlesen fortsatte bare i den gode trenden han var i, og til slutt var det umulig for Glimt å beholde ham, sier Amankwah.

Angrep:

Amahl Pellegrino, Bodø/Glimt:

– Han har levert en sesong uten sidestykke i norsk fotball, sier Mathisen.

Kantspilleren satte ny rekord for antall målpoeng i Eliteserien i siste serierunde. Denne sesongen endte drammenseren opp med vanvittige 38 målpoeng.

24 mål og 14 målgivende er imponerende tall.

Mathisen fortsetter:

– Han har levert noen scoringer som alle andre angrepsspillere i verden hadde vært stolte over.

Ekspertene lister opp flere drømmescoringer, deriblant perlen mot Stabæk og scoringen fra egen halvdel mot Odd.

– En veldig spesiell spillertype. Én av én. Ingen er lik ham. Han har fått en rolle som passer perfekt i Glimt, med en avslutningsteknikk som er Thierry Henry-aktig, sier Amankwah.

Mathisen er enig:

– Jeg vil faktisk si at han overgår Henry på enkelte ting. Han (Henry) har noen spektakulære mål, men har vel ikke så mange mål på en sesong.

Enn så lenge har ikke storspillet resultert i en landskamp for Norge.

– Det er rart og litt urettferdig at han ikke har fått noen minutter mot Færøyene, i alle fall.

HELE LAGET: Dette er årets lag i Eliteserien, ifølge TV 2s ekspertpanel bestående av Jesper Mathisen og Yaw Amankwah. Foto: Grafikk: Fredrik William Blekstad

Akor Adams, Lillestrøm:

Nigerianeren ble i sommer solgt til den franske toppklubben Montpellier for 50 millioner kroner.

Spissen står likevel med lekre 15 scoringer på like mange kamper.

– En naturkraft av en fotballspiller. Det var nesten komisk hvor avgjørende god han var for Lillestrøm på vårsesongen. Han scoret de fleste målene på overtid. Vi har tidligere snakket om «Fergie-time», men det var «Akor Adams-time» da han ble utslagsgivende gang på gang, sier Amankwah.

– En spiller det var umulig å erstatte for Lillestrøm. Da de solgte ham, var det ikke samme kraften over deres angrepsspill. En ting å score mange mål, men det å score så mange avgjørende mål er helt spesielt. En eventyrlig egenskap. Han var ustoppelig. Fullt forståelig at Lillestrøm solgte, men de burde fått enda bedre betalt når du ser hva han leverer.

Bård Finne, Brann:

Bergenseren er nummer to på toppscorerlista med 16 mål. I tillegg har den tidligere Vålerenga og Köln-spilleren ni assists.

Tallene gjør at han bare har Pellegrino foran seg på målpoenglista.

– Det er en grunn til at han fortsatt har blitt tatt ut i landslagstroppen til Ståle Solbakken. For Brann har han vært moden, en å stole på, og blant annet utslagsgivende i cupfinalen. Han har tatt spillet sitt til et helt nytt nivå, sier Amankwah.

DRØMMESESONG: Bård Finne har vært en talisman på topp for Brann. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Den spilleren som har imponert meg mest denne sesongen, sier Mathisen.

Han lister opp:

– Han har vært dominerende i mange kamper, bidratt med mål, målgivende, press-spill og generelt den smartnessen han viser i alt han foretar seg. Han har vært Branns viktigste og beste spiller. Vi har jo sett Bård Finne god før, men det å se ham på dette, stabile nivået i Eliteserien er noe annet. Han har vært ustoppelig.