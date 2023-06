Dette er Aalesunds nye trener

Saken oppdateres!

46-åringen har vært arbeidsledig helt siden at han ga seg som Raufoss-trener etter fjorårssesongen.

Da hadde Johnsen vært der i seks år og ført laget fra Toten opp til OBOS-ligaen og gjort det til et stabilt førstedivisjonslag.

Nå tar han over Aalesund i Eliteserien.

TV 2 har vært i kontakt med sportslig leder Bjørn Erik Melland, som ikke ønsker å kommentere opplysningene.

Tilbake i mai uttalte Johnsen følgende om trenerjobben på Sunnmøre.

– AaFK er en meget interessant klubb ut fra den entusiasmen jeg vet ligger latent i byen og folkene der – skapt av Normark-epoken – samt deres inderlige ønske om å spille en offensiv og underholdende fotball. Jeg anser sunnmøringer for å være folk som er frempå i skoa, det er bare å se til næringslivet i området. Den identiteten ønsker de at fotballen skal gjenspeile, sa Johnsen til TV 2.

Ifølge TV 2s opplysninger var han én av fire trenere i finaleheatet til AaFK-jobben.

TOMMEL OPP: Christian Johnsen fra en tidligere Raufoss-kamp. Foto: MARIUS SIMENSEN

Fakta: Dette er Christian Johnsen Født: 10. juni 1977 (alder 46 år) Spillerkarriere: 1998 - 2000: Moss 2000-2003: Raufoss 2004: Örebro Trenerkarriere: 2011: Fram Larvik (assistenttrener) 2017 - 2022: Raufoss

Etter at Lars Arne Nilsen fikk sparken etter fem tap på de fem første seriekampene i starten av mai, rykket assistenttrener Marius Bøe opp som midlertidig hovedtrener. Det har han vært siden.

– Aalesund får en trener som står for en veldig offensiv spillestil. Han har mye energi og krever enormt mye av spillerne og omgivelsene. Det Christian Johnsen fikk til i Raufoss, er jeg meget imponert over, sier TV 2s OBOS-ekspert Amund Lutnæs.

Etter 2-3-tapet for Tromsø i helgen, har AaFK-spillerne fått et par dager fri. Første kamp for Johnsen blir ikke før Rosenborg hjemme 2. juli.

Johnsen blir trolig presentert i løpet av dagen.

– Av de kandidaten som er blitt nevnt er Christian Johnsen den med desidert mest erfaring. Og skal du inn i Eliteserien og ta over et lag som allerede sliter, så er erfaring svært viktig, sier Lutnæs.