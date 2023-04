Se «Ære Være» på TV 2 Play.

Vålerenga fikk en best tenkelig start på sesongen med 1-0-seier over Aalesund på bortebane.

Daniel Håkans ble matchvinner for de mørkeblå på Sunnmøre.

I TV 2 Play-serien «Ære Være», som følger Vålerenga fra innsiden, forteller Fagermo om at han har benyttet seg av psykolog-hjelp.

– De minuttene som er tøffe

Etter å ha gjort seg ferdig med obligatoriske TV-intervjuer og mens laget varmer opp, setter ofte Fagermo seg i garderoben. Alene.

Da kommer nervøsiteten snikende.

– Det er de minuttene som er tøffe. Det var så ille en periode at jeg oppsøkte psykolog, sier Fagermo i serien.

Mannen Fagermo oppsøkte heter Geir Jordet. Han er kjent for å være en fagmann innen idrettspsykologi og kanskje aller mest kjent for sin forskning på straffespark.

– Jeg sa til ham (Jordet) at «dette er så hardt at jeg tror ikke at jeg orker mer. Jeg må få noen triks», sier VIF-treneren.

KUNNSKAPSRIK: Jordet er professor i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole. Foto: Norges idrettshøgskole.

Til svar fikk imidlertid Fagermo beskjed fra Jordet at han ikke kunne gi ham noen triks og at alle de andre trenerne har det akkurat på samme måte.

– Det hjalp litt det da. Jeg skjønte at det var normalt. At det ikke er jeg som er gæren, sier Fagermo.

– Kan hende man tyr til alkohol og piller

Jordet bekrefter meningsinnholdet overfor TV 2.

Han har jobbet med toppfotballen i 25 år, og fått se med egne øyne hvilket press topptrenerne opplever.

– Presset som spesielt hovedtrener lever under er ganske hinsides. Det er så ekstremt at man trenger måter å håndtere det på. Det kan være alt fra å senke skuldrene og puste, til andre ting. Det kan være samtaler eller fysiske treninger, sier professoren, som uttaler seg på generelt grunnlag.

GLISER: Dag-Eilev Fagermo, etter seieren over Lillestrøm i fjor. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Også kan det hende at enkelte trenere tyr til alkohol og piller. Det ser vi også. Vi har et mål om å jobbe inn konstruktive og bærekraftige måter å takle det på, sier Jordet. Han innrømmer at han er overrasket over hva han har opplevd.

Snakket med Ståle Solbakken

Tilbake til Fagermo: 56-åringen forteller at nervene forsvinner helt når dommeren blåser kampen er i gang.

– Det har ikke noe å si om det er første eller 15. serierunde. Hvis du ikke bryr deg, så kan du ikke drive på med det heller. Jeg snakket med Ståle Solbakken om det, han har det på samme måte.

Norges landslagssjef bekrefter at han har snakket med Fagermo om temaet.

For hans egen del, er nervøsiteten verst før han ankommer stadion, beretter Solbakken.

PÅ STADION: Når Ståle Solbakken ankommer stadion før kamp, forsvinner nervene, sier han. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Spiller du 20.45 på kvelden for eksempel, sånn vi gjorde litt i FCK, er det ofte lange dager og du må prøve å få tiden til å gå. Men det er vanskeligere å få tankene på noe annet, enn hva som skal skje.

Solbakken fortsetter:

– Jeg er den første til å innrømme at jeg ikke er den mest konstruktive på kampdag. Jeg liker å være alene – og prøver å få dagen unna med å sove, lese eller å se serie, for eksempel.

Grue-mannen tror det er lurt å ha noen utenfor fotballen å sparre med. Selv har han brukt legen og nær venn, Fredrik Bendiksen, hyppig.

– Jeg har alltid hatt en utenom fotballen jeg har diskutert med. Å diskutere med noen som er utenfor «gryta», tror jeg er viktig, sier Norge-sjefen og drar paralleller til Manchester City-manager Pep Guardiola.

Spanjolen har i en årrekke brukt tidligere vannpolo-spiller Manuel Estiarte som sparringspartner. Spanjolen, som har deltatt i seks OL, har vært en del av støtteapparatet til Guardiola i både Barcelona, Bayern München og nå i City.

