– Det vanskeligste er å spørre om hjelp

– Den verdenen du har bygd deg opp, den blir knust.

Leander Øy forklarer hvordan det føltes da også han innså at han hadde spiseforstyrrelser.

Sarpsborg 08-keeperen har kjempet en knallhard kamp på hjemmebane samtidig som han har kriget om en plass i førsteelleveren.

Det 19-åringen skal fortelle om er personlig. Det er egentlig noe ingen andre enn de nærmeste har noe med å gjøre.

Likevel velger keepertalentet å sette seg ned med TV 2 for å fortelle.

Leander Øy er tilbake for fullt og i meget god form. Her fra trening med Sarpsborg 08 på Marbella. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Årsaken er at han vet at han ikke er alene om å ha hatt problemer med å kombinere toppidrett og forholdet til mat.

– Jeg har sett det selv på nært hold med andre som har opplevd dette og det er ikke noe kjekt. Fotballen blir veldig uviktig, sier 19-åringen.

Det var også mye av årsaken til at tenåringen valgte å dele sin historie med leserne av Sarpsborg 08s egne hjemmesider.

Kjæresten ropte varsku

I 2021 var Leander Øy et keepertalent som kjempet for å ta steget - han ville opp og frem. Helst så raskt som mulig.

En vårdag samme år begynte kjæresten å reagere på hvordan Leander så ut.

– Som alle andre par tar vi bilder sammen. Vi tok et bilde i november, så tok vi et bilde i mai eller juni året etter.

– Det var ikke samme personen som stod ved siden av henne, sier Leander Øy.

En sunn og frisk gutt var redusert til noe han ikke burde være. Kjæresten tok tak i situasjonen lenge før Leander Øy selv innså at han hadde et problem.

– Hun så at jeg ikke hadde spist skikkelig på en stund. Hun konfronterte meg egentlig bare med det og jeg innså etter hvert at hun hadde rett.

TØFFING: Leander Øy velger å dele sin historie fordi han vet at han ikke er alene om å ha slitt med kombinasjonen toppidrett og matinntak. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det å gå fra en hverdag hvor man tenker at alt er i orden - der man gjør alt man kan for å ta det siste nødvendige steget for å nå målet om fast plass på laget - til å innse at man har et problem er ingen enkel sak.

– Det starter med fornektelse. Man tenker at alt er sånn det skal være, sier Leander Øy.

– Det begynner med at andre påpeker det. Når man er inne i den onde sirkelen, som jeg kaller det - ting som gir mening i ditt hode gir ikke mening for dem som er rundt.

FORTELLER: Leander Øy forteller sin historie fordi han mener det er viktig at folk får vite at livet som fotballspiller inneholder flere fasetter enn glede og irritasjon over seier og tap. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Når jeg ser tilbake på det så gir det ikke mening for meg heller, sier keeperen.

Enorm støtte

Øy kan ikke få takket kjæresten, familien og Sarpsborg 08s støtteapparat nok for at kom seg ut av en meget negativ spiral.

– Det er viktig å ha gode folk rundt seg om man skal komme seg ut av sånne utfordringer. De som er rundt meg har vært fantastiske, sier Øy.

– Det er som å balansere på en knivsegg - det å skulle presse seg selv og det ikke å gjøre det verre igjen, sier en åpenhjertig 19-åring.

– Man må komme inn i gode rutiner, og du må tørre å utfordre deg selv.

Kunsten å be om hjelp

Leander Øy tror mange som sliter ser på terskelen for å be om hjelp som uoverkommelig. Selv beskriver 19-åringen en lang prosess fra han ble gjort oppmerksom på spiseforstyrrelsen til han selv tok inn over seg at han ikke var frisk.

GOD STØTTE: Leander Øy sier han hat fått utelukkende god respons fra lagkameratene etter at han valgte å fortelle sin historie Foto: Christoffer Andersen

Ja, for den det gjelder, den som sliter, så er det er ekstremt skambelagt. Heldigvis hadde jeg en kjæreste som ba om hjelp for meg, sier skuddstopperen fra Årdal.

19-åringen beskriver livet som fotballspiller en tilværelse hvor man skal være fornøyd, og at de utfordringene man blir utsatt for er ting man bør takle med letthet.

Slik er det ikke alltid.

– Man ser jo på trening, soving, spising som såpass elementært at det bør sitte, sier Øy til TV 2.

Blir veid og målt

Keeperen er en del av en prestasjonsgruppe som jobber knallhardt for å stadig bli bedre.

Spillerne blir veid, målt og fortalt hva de bør spise.

Nå kan endelig Leander Øy se på disse målingene med et positivt blikk.

– Nå har jeg slått meg til ro med det. Jeg vet jo at dette er for mitt eget beste, sier keeperen.

GLADGUTT: Leander Øy i aksjon for Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen

– Vi veier oss ikke uten grunn, det er for å sjekke væsketap etter trening, for at vi skal restituere oss og være klar for neste økt.

Joachim Soltvedt har latt seg imponere stort av måten lagkameraten har taklet problemene.

– Jeg er veldig stolt av at han tør å komme fram med det. DEt er ikke sånn at alle på laget har visst det.

Det er veldig sterkt å gjøre av en som bare er 19 år, sier den åtte år eldre lagkameraten.