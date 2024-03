Det store Brann-spørsmålet: – Et uromoment

Mellom snødekte fjell i Sogndal tar han seg en slurk med vann.

Vårsol i øynene. Klar til å entre banen. En mann med noe å bevise.

Andreomgang starter. 192 sekunder senere har han sørget for målet som sikrer Brann 2-1-seier i generalprøven.

«Nå begynner han å imponere.»



«Kjempespennende.»



«Han blir årets mann!»

Brann-fansen har en ny yndling.

– Man blir veldig sånn «Wow!» Han har noen ferdigheter som holder et virkelig høyt nivå. Jeg føler han er snakkisen etter hver kamp, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

Det snakkes om Magnus Warming.

– Det er bare deilig når det er forventninger til en. Det er bare herlig, sier dansken med et glis til TV 2.

Finne: – Urettferdig

Nå har 23-åringen selvtillit, men tiden i Bergen har vært preget av skader. 84 minutter fordelt på fire kamper har det blitt i Brann-drakt.

– Han skaper farligheter hver gang. Han har et voldsomt register offensivt. Så er det det å få ham til å tåle 90 minutter, sier Brann-trener Eirik Horneland, og tilføyer:

– Det har vært den store utfordringen for ham. Får vi det til, så kan vi ha store forventninger til ham fremover.

Bård Finne mener Warming sitter på «spesielle kvaliteter» i fart og dribleferdigheter. Spissen fikk servert en målgivende pasning av Warming mot Sogndal.

– Men jeg tror ikke vi skal legge alle forventningene på ham. Det blir urettferdig, sier Finne, før han roser vingen:

– Så klart, det er en god spiller. Han har vist det hver gang han har spilt i oppkjøringen.

Fjorårets Brann-toppscorer håper dansken kan hjelpe de røde med å ta et nytt steg.

– Kvaliteten har vi. Vi må bare opp et lite knepp. Vi blir eklere, og vi blir mer skapende, sier en offensiv Finne.

Warming ønsker å bidra til at lagkameraten får rett.

– Jeg vil vise tempoet og spisskompetansen jeg har. Jeg har kvaliteter, sier Branns nummer sju.

Vekker oppsikt: – Uromoment

Dansken ankom Brann fra Serie A-klubben Torino i fjor sommer. Så langt har 23-åringen brukt mer tid på å lage musikk enn på banen i Bergen.

– Blir det søt musikk på banen i år?

– Ja, søt musikk, det håper vi på! svarer Warming.

– Jeg synes formen blir bedre og bedre for hver kamp jeg spiller. Så det er deilig!

Warming signerer noen Brann-drakter. Imens tar kaptein Heltne Nilsen en prat med TV 2.



– Han er et uromoment. Han blir en trussel i år, absolutt, sier Brann-kapteinen.

– Det er en spiller vi ikke helt har spilt inn i relasjonene ennå. Vi håper han klarer å holde seg frisk. Jeg tror det kan bli veldig bra.

Lørdag sto Warming over trening etter et overtråkk, men Brann-assistent Erik Huseklepp håper at dansken er med i serieåpningen.

