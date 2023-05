ÅRÅSEN (TV 2): Gjermund Åsen var langt nede etter Sarpsborg-tapet. Nå vil han bruke nedturen for alt det er verdt inn mot cupfinalen.

TUNGE TAK: Lillestrøm og Gjermund Åsen yppet seg på tampen av kampen, men da var det for sent. 16.-mai festen ble en skuffende affære for alle med Lillestrøm-hjerte og nå vil LSK-kapteinen bruke det for alt det er verdt inn mot cupfinalen. Foto: Beate Oma Dahle

Lørdag venter Brann på Ullevaal.

– Det sitter 22 spillere, i tillegg til støtteapparatet, med svarte øyne inne i garderoben nå. Vi skal kjenne på denne følelsen ordentlig. I morgen tidlig skal vi gjør alt vi kan for å samle energi. Så skal vi dra sammen hele byen inn til Ullevaal og eksplodere lørdag klokken 16.00, sier LSK-kaptein Gjermund Åsen.



I generalprøven til cupfinalen, på selveste 16. mai, var det en skuffende Lillestrøm-utgave som tapte 1-2 hjemme mot Sarpsborg 08. Gjestene var det beste laget og seieren var fortjent.



Gjermund Åsen mener likevel ikke det handlet om at man hadde lørdagens cupfinale i bakhodet.

– Det handler ingenting om det. Her har vi alltid fokus på neste dag og neste kamp. I dag handler det om at vi var for ivrig: Vi hadde korte angrep og store avstander. Vi ble strekt veldig ut. På det som egentlig er DNA-et vårt, var vi ikke der vi skal være, sier Åsen.



Han er likevel klar på at tapet på fotballens festdag skal brukes inn mot cupfinalen.

– Dette svir skikkelig. Det stikker langt inn i magesekken. Det skal vi kjenne på i kveld. Så skal vi bygge opp en vulkan inn mot lørdagen. Er en lagkamerat litt nede, så skal vi ta ansvar for å få han opp til lørdag, sier Åsen.



– Vi slåss fotball i dag



Geir Bakke sier «det kan hende» at cupfinalen lå i bakhodet på spillerne, men han tror det vel så mye handlet om et tøft kampprogram og manglende energi.

– Vi virket energiløse. Dette var den åttende kampen på fire uker, og gutta har stått på hele veien. Mange av dem har spilt nesten alt. Du skal jo tåle det, men … vi var altfor upresise. Vi «slåss» for mye fotball i dag i stedet for å spille fotball, sier han.

Han hvilte blant annet Thomas Lehne Olsen fra start. Han er en av spillerne som har spilt mer enn planlagt i det siste, til tross for at han har slitt med litt sykdom.

– Cupfinalen er allerede lørdag. Er du trygg på at spruten er tilbake?



TRYGG: Geir Bakke følte LSK manglet den nødvendige spurten mot Sarpsborg 08. Men fire dager før cupfinalen er han ikke så veldig bekymret for den kampen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Ja, det er jeg, svarer Bakke uten å mukke.



– Alle prater om det



LSKs Magnus Knudsen erkjenner at mye, fra folk utenfra, har handlet om cupfinalen i det siste.

– Jeg tror ikke det har betydd noe, men selvfølgelig kjenner man på at alle fans du møter prater om det, media gjør det samme og så videre. Men jeg tror vi er profesjonelle på det, sier han.

– Dette er en versjon av oss vi ikke har lyst å vise en gang til. Det gir selvsagt motivasjon, følger han opp med.

Ruben Gabrielsen tror ikke Sarpsborg-tapet betyr noe som helst for cupfinalen verken fra eller til. Selv gikk han ned for telling i førsteomgang, men smellen er han slett ikke bekymret for.

– Nei, jeg var sliten og fikk en liten overtråkk. Jeg er frisk. Ingen problem, forsikrer han.