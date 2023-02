– Det har vokst frem en fascinerende kraft

Bodø/Glimt har alt å spille for foran returoppgjøret mot Lech Poznan. 0-0 på hjemmebane gjør at nordlendingene må vinne i Polen. Det vil bety et nytt og forlenget eventyr i Europa for klubben og ikke minst supporterne.

– Det har vokst frem en kraft som er fascinerende. Det er en stolthet jeg ikke har vært borti før, sier Glimt-fan Tobias Aamodt til TV 2.

– Noen mener at Europa er en bonus i år, men jeg har forventninger. Det er denne sesongen jeg føler det er aller mest sommerfugler.

Tobias Aamodt (24) er vokalist, låtskriver og frontfigur i det fremadstormende bandet Virkelig. Men musikeren og låtskriveren var også en lovende fotballspiller, og vokste opp sammen med mange av de som ble symbolet på Bodø/Glimts store opptur de seneste årene.

– Jeg er oppvokst i et nabolag i Bodø der veldig mange av dem som var på min alder, ble veldig gode fotballspillere. Fredrik André Bjørkan er min beste barndomskamerat. Vi vokste opp samme i gate.

Bodø/Glimts G13-lag i 2011. Nummer to nede fra venstre er Tobias Aamodt. Nummer tre nede fra høyre er kompis Fredrik André Bjørkan. Foto: Privat

I likhet med mange av kompisene, begynte Aamodt å spille fotball i Glimt.

– Det var en interessant tid, for Glimt var ikke det klubben er i dag. Det var mye opp og ned. Man var tettere på heltene sine. Det uendelig store gapet for å bli fotballspiller var mindre enn nå.

«Oppdaget» Glimt-helten før alle andre

Aamodt spilte på aldersbestemte lag i Glimt-systemet og var ofte ballgutt på Aspmyra. Og den aller største helten hans på den tiden, er fortsatt en av bærebjelkene på Glimt anno 2023.

– Jeg hadde Ulrik Saltnes som bakgrunnsbilde på mobilen min i 2014. Det var ingen som visste hvem han var da. Jeg oppdaget ham tidlig. Så det er jeg veldig stolt av.

I 2014 var ikke Ulrik Saltnes den profilen han er i dag. Her fra en kamp mot Viking og Yann-Erik de Lanlay. Foto: Mats Torbergsen

– Han var ikke fast på laget. Han var ingen stjerne. Jeg hadde hørt noen rare rykter om at han var musikkinteressert og likte Arcade Fire. Det gjorde at jeg kanskje kunne identifisere meg litt med ham. Folk skjønte ingenting av det bakgrunnsbildet. Andre hadde stort sett Trond Olsen eller Ibba. Det var noe med hans litt utypiske væremåte som fotballspiller. Når han gjorde et intervju, snakket han litt annerledes enn andre.

– Han er symbolet på Glimt sin suksess for min del.

I tillegg til nevnte Bjørkan, spilte musikeren på lag med spillere som Patrick Berg, Jens Petter Hauge, Andreas van der Spa og Mathias Normann.

Men etter flere år der fotball var alt for den ivrige, unge fotballspilleren, begynte en annen lidenskap å ta mer av tiden.

– Det var en del ting med fotballen jeg mislikte. Jeg har alltid vært litt nervøs av meg. Jeg ble nok han litt annerledes fyren på laget. Jeg var opptatt av musikk og litteratur. Fotballen var ikke altoppslukende for meg lenger.

Tobias Aamodt var en kreativ midtbanespiller med hårbånd, en følsom venstrefot og nummer syv på ryggen. – Jeg var god på den tiden, men ikke best-i-klassen-god. Jeg var ingen duellspiller, sier Aamodt. Foto: Privat

Fikk tyn etter spesiell forfallsgrunn

Musikken ble spesielt viktig for den kreative midtbanespilleren. Og en av forfallsgrunnene hans går det fortsatt gjetord om i Glimt.

– Vi skulle spille kamp. Jeg hadde vært på et arrangement for unge som driver med musikk i Bodø. Jeg hadde en tung gitar, så nakken min ble skeiv. Nakkeproblemene gjorde at jeg ikke kunne spille kampen. Det at jeg fikk en skade der som gjorde at jeg ikke kunne spille kamp. Fysioen husker det godt fortsatt. Det ble ikke glemt i garderoben heller.

– Man blir en skyteskive med en gang man er ung gutt og spiller i band. Og når man synger i tillegg. Man blir køddet mye med i garderoben da. Det ble ikke sett på som en kul greie. Jeg måtte tåle mye.

I 16-årsalderen ble fotballskoene lagt på hyllen.

Det var ikke alltid like kult å spille fotball og drive med musikk samtidig. – Det betydde mye for meg at vi faktisk fikk suksess, sier Aamodt. Foto: Jørgen Nordby

– Jeg fikk litt avsmak av hele fotballen. Det tok meg år for å begynne å elske det igjen. Jeg tror det er viktig at man integrerer en sunn konkurranse, ikke en giftig.

Fant tilbake til fotballen

Det var bestekompis Fredrik Bjørkan som gjorde at Aamodt igjen ble forelsket i fotballen. I en skadeperiode i 2018 overtalte han kompisen til å bli med på kamp igjen. Og siden den gang har Aamodt begynt å følge klubben i sitt hjerte svært tett igjen. Han legger ikke skjul på at det har vært fantastiske år for alle Glimt-supportere – og spesielt når kompisen har vært en sentral bidragsyter for oppturen.

– Det er helt ekstremt rørende. Det spesielle med fotball – og jeg følger Glimt veldig tett nå - er at jeg har aldri kjent på en sånn patriotisk lokal stolthet før. Jeg trodde aldri det kom til å skje. Selv om jeg spiller i et band fra Bodø som synger på norsk.

– Veldig mye av Glimt sin suksess, har fått frem de patriotiske følelsene til byen. Det har aldri vært naturlig for min del tidligere. Det er nok lettere nå å ha patriotiske følelser når du kan identifisere deg med noe som går bra. Det skal ikke være sånn, men det blir fort sånn.

Kontrastene til den nylige Europa-suksessen er enorm.

– Jeg var ballgutt i 2012-sesongen da vi spilte 2-2 mot Bærum. Jeg har vært der nede. Det er noe annet enn å være på Aspmyra i fjor høst med fulle tribuner mot Dinamo Zagreb.

Så kompisen for Hertha: – Det ble noen tårer

I tillegg til å se Glimt møte europeiske storlag i fleng, har Aamodt i tillegg fått se bestekompisen sin spille for selveste Hertha Berlin i Bundesliga. Da backen ble byttet inn i seieren mot Stuttgart, var Virkelig-vokalisten på plass på Olympiastadion.

– Det var spesielt. Han hadde nesten ikke spilt noe der nede. Jeg var på «vip’en», drakk vin og koste meg. Plutselig hørte jeg over høyttaleranlegget at Fredrik skulle byttes inn. Jeg løp opp trappene til tribunen, og så han komme ut av spillertunnelen foran 55 000 tilskuere.

Fredrik Bjørkan fikk med seg ti kamper for den tyske storklubben. Foto: ANNEGRET HILSE

– Det ble noen tårer. Det var helt absurd. Jeg er vant til at vi spilte på løkken. Det er en veldig stolthet til både Glimt og det hele den gjengen har fått til.

Tette bånd mellom Virkelig og Glimt

Bandet, som på fredag gir ut sin tredjeplate «For ung til å vær trist», har lenge hatt et tett forhold til både klubben og byen.

– Gitarband og fotball går hånd i hånd. Vi er mega Oasis-fans, og det er utrolig kult hvordan de hele tiden identifiserte seg med Manchester City også i de tidene klubben var mye lengre nede enn i dag.

Virkelig Et norsk poprock-band fra Bodø og Eksingedalen.

Har tidligere gitt ut de kritikerroste albumene Lykke til i livet (2018) og Lengsel blir til gjemsel (2020). Fredag kommer tredjeplaten "For ung til å vær trist".

– Forholdet mellom musikken og fotballen håper jeg kommer enda nærmere i Bodø. Begge deler er så identitetsbærende.

Og Virkelig gjør sitt for å få det til.

– Da Glimt feiret 100 år i 2016, spilte vi på Glimt-showet. Selve kampen ble jo et gigantisk antiklimaks med tap mot Brann. Men på den tiden var den ingen nedrykksfare.

Samtidig ble bandet booket inn til å spille på sesongavslutningen til klubben og sponsorene noen måneder senere. Høsten ble svært tung, og sesongen endte med nedrykk til Obos-ligaen.

– Vi spilte på det arrangementet to dager etter nedrykket. Det var ikke fest i lokalet da. Det å spille nedrykksfest i Glimt vil jeg ikke gjøre igjen.

Virkelig slipper sin tredjeplate fredag 24. februar. Flere av singlene har allerede vært radiolistet. Foto: Jørgen Nordby

– Det var hardt å gå på den scenen den da. Jeg husker jeg ble litt starstruck da jeg så Ulrik Saltnes.

– En antihelt vi må ta vare på

I 2023 står Saltnes fortsatt høyt i kurs. Men den aller største favoritten er Amahl Pellegrino.

– Han er en antihelt vi må ta vare på. Jeg har drakt og han er min spiller. Han har gått den lange veien. Han var 29 år da han flyttet med kone og barn til Kristiansund. I disse utviklingstider, der alle skal bli fotballspiller når de er 16, er han beviset på at man må ha kjærlighet til det man gjør.

– Han var 21 år og spilte 4. divisjon. 36 målpoeng i fjor taler for seg selv. Jeg er ikke så lei meg for at Ola Solbakken dro så lenge Pellegrino er i klubben.

Bodø/Glimts Amahl Pellegrino fortviler under hjemmekampen mot Lech Poznan på Aspmyra. Kampen endte 0-0. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Albumslipp rett etter skjebnekampen

Torsdag håper Aamodt at nettopp Pellegrino skal skyte klubben til avansement i Europa.

– Jeg har forventninger. Jeg tror det er et lag som kommer til å bli bedre og bedre utover sesongen.

En seier hadde vært en perfekt oppladning til fredagens albumslipp for Virkelig.

– Jeg er ekstremt nervøs. Men også spent og glad. Albumet har en veldig bandfølelse og er spilt inn med fire stykker i et rom. Det er på mange måter en kommentar til at det har vært tunge tider for mange i det siste og det som har vært et ekstremt tungt verdensbilde. I tillegg er platen produsert av Chris Walla i Death Cab For Cutie, som er mitt yndlingsband.

– I likhet med Glimt har jeg forventninger til oss også. Vi er et band sånn som et band var i gamle dager. Vi er en gjeng som øver flere ganger i uken.